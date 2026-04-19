'Tổng tài' phim Việt giờ vàng hé lộ cuộc sống hôn nhân bên vợ xinh đẹp

Thạch Anh
19/04/2026 12:50 GMT+7

Để có thể toàn tâm toàn ý cho các vai diễn, Hà Việt Dũng trân trọng sự vun vén, thấu hiểu của người bạn đời. Đây cũng là bí quyết giúp cả hai duy trì tổ ấm viên mãn sau 8 năm.

Trước đây, Hà Việt Dũng từng gây chú ý khi thử sức với Siêu mẫu Việt Nam và giành giải đồng chung cuộc. Anh kể đó là cột mốc sau khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm đầu tiên thử sức ở cuộc thi người mẫu, diễn viên 8X không tiến được sâu. Từ đây, Hà Việt Dũng quyết tâm tập luyện nhiều hơn để có được thành tích cao. “Có những ngày tôi trèo lên mái nhà ở dưới Hóc Môn để phơi nắng, rồi rèn luyện chạy bộ để hình thể ổn nhất”, anh nhớ lại.

Hà Việt Dũng không ngại biến hóa qua từng vai diễn được giao

Chia sẻ về mối duyên đến với diễn xuất, Hà Việt Dũng cho biết đó là nhờ vào sự tin tưởng của đạo diễn Ngô Quang Hải, khi anh tham gia casting phim Mùa hè lạnh. Thời điểm đó, khi đứng trước máy quay, anh không khỏi áp lực vì bản thân chưa được đào tạo bài bản. Tuy nhiên qua dự án này, Hà Việt Dũng lại có thêm những cơ hội mới trong nghề, đáng chú ý là phim Ngược chiều nước mắt của VFC.

Khi nhắc đến Viễn trong Cách em một milimet, Hà Việt Dũng chia sẻ đây là vai diễn có cuộc sống mà anh mơ ước. Trước đó, nam diễn viên từng kết hợp với Huyền Lizzie trong Ngược chiều nước mắt, nhưng thuộc tuyến anh em ruột. Còn với dự án lần này, khi phải vào vai tình nhân, anh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Hà Việt Dũng kể lại: “Tôi nói bạn diễn thông cảm, nếu cảm xúc chưa tới thì hãy kéo tôi lên. Huyền là diễn viên đa năng. Những năm qua tôi chủ yếu đóng những vai có phần khô khan nên may mắn có Huyền kéo lại”.

Nhìn lại sự nghiệp, Hà Việt Dũng thừa nhận bản thân may mắn khi có cơ hội trải nghiệm ở nhiều dạng vai khác nhau. Có lúc, khi hóa thân thành một chàng trai đào hoa, “lừa tình” cô gái trẻ, anh nhận không ít phản ứng từ khán giả. Thậm chí, có người còn nói rằng “nhìn mặt ông này chỉ muốn tắt tivi”. Ngược lại, những vai diễn liên quan đến cảnh sát hình sự lại giúp nam diễn viên tạo thiện cảm trước công chúng.

Khoảnh khắc tình cảm của Hà Việt Dũng và người bạn đời

“Làm nghề này được diễn là hạnh phúc lắm. Nhiều khi ở nhà vài tháng mà không ai gọi đi phim là tôi bứt rứt trong người. Tất nhiên mình cũng đặt áp lực cho bản thân. Lắm lúc xem lại tôi cũng thấy tiếc vì sao lúc đấy mình không làm tốt hơn, nhưng trong thời điểm đó, mình đã cố gắng hết sức rồi nên chỉ mong có thêm dự án để bản thân chinh phục khán giả”, anh bày tỏ quan điểm.

Cuộc sống riêng của Hà Việt Dũng

Ngoài sự nghiệp, tổ ấm của Hà Việt Dũng cũng được khán giả quan tâm. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân có một gia đình nhỏ thú vị. Anh nhận xét người bạn đời cá tính, song luôn hỗ trợ mình trong công việc. Sao nam 8X bộc bạch: “Mọi người hay hỏi rằng vợ có ghen không khi tôi đi đóng phim. Cô ấy nói rằng: 'Nếu em ghen thì không có Hà Việt Dũng ngày hôm nay'. Khi làm nghề, hậu phương cho tôi cảm giác yên tâm khi đi làm. Với tôi, gia đình là nguồn động lực để tôi làm những điều lớn lao hơn”.

8 năm gắn bó, Hà Việt Dũng cho rằng đó không phải là chặng đường dài, nhưng đủ để giúp hai vợ chồng thấu hiểu nhau hơn. Trong đời sống hôn nhân, sự tin tưởng là một trong những bí quyết giúp họ duy trì tổ ấm hạnh phúc. Sao nam bộc bạch: “Đôi khi sẽ không tránh được lúc này, lúc kia. Nhưng tôi luôn xem vợ là người bạn đồng hành, một người tri kỷ. Lắm lúc cũng nói qua nói lại nhưng hai vợ chồng chọn cách nhắn tin, hết giận rồi lại thôi. Tôi trân trọng người vợ bên cạnh mình”.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
