Tổng tham mưu trưởng Mỹ Milley: Rất khó đánh bật quân Nga khỏi Ukraine trong năm 2023

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một trợ lý của tổng thống Ukraine hôm 19.1 cho biết vụ hành quyết không qua xét xử ông Denys Kireyev vào tháng 3.2022 là do thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan an ninh.