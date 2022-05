Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga ra tiền tuyến ở miền đông Ukraine?

Giới chức ở Kyiv biết về chuyến đi của tướng Gerasimov nhưng không đúng lúc để hành động, báo The New York Times dẫn lời một quan chức Ukraine cho hay hôm 1.5. Khi lực lượng Ukraine tổ chức tấn công nhằm vào Trường số 12 tại thành phố Izium hiện do Nga kiểm soát, một địa điểm mà ông Gerasimov tới thăm vào tối 30.4, vị tướng được cho là đã quay trở về Nga.

Dù vậy, khoảng 200 binh sĩ và ít nhất một trong số các chỉ huy tại căn cứ của Nga ở Izium - đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, theo quan chức Ukraine đề nghị giấu tên.

Những tuyên bố này chưa thể được kiểm chứng độc lập và Nga chưa bình luận.

Hai quan chức Mỹ khác xác nhận tướng Gerasimov, người đồng thời là thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, đã ở miền đông Ukraine trong vài ngày qua. Tuy nhiên, họ không có thông tin về vụ tấn công căn cứ Nga như phía Ukraine nói.

"Giả thuyết của chúng tôi là ông ấy đã ở đó vì họ thấy rằng họ vẫn chưa giải quyết được hết mọi vấn đề", một trong hai quan chức Mỹ, đề nghị giấu tên, nói với tờ Times.





Sự hiện diện của một tướng lĩnh cấp cao như vậy ở tiền tuyến là điều bất thường và diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích quân sự phương Tây mô tả là sự hỗn loạn ngày càng gia tăng trong lực lượng Nga. Ngay cả khi các mục tiêu bị thu hẹp đáng kể, quan chức và giới phân tích phương Tây cho rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục gặp khó khăn với các vấn đề hậu cần và sự phối hợp giữa các nhóm quân, trong khi phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội từ phía Ukraine.

Izium, một thành phố quy mô trung bình ở miền đông Ukraine, đã trở thành căn cứ hoạt động của quân đội Nga trong giai đoạn hai "chiến dịch quân sự" với các nỗ lực nhằm kiểm soát toàn vùng Donbass.

Tướng Gerasimov là cánh tay phải của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là một trong ba người chủ chốt, cùng với tổng thống và bộ trưởng quốc phòng, vạch ra đường đi nước bước cho "chiến dịch quân sự" của Nga ngay từ đầu. Hệ thống phân cấp nghiêm ngặt xác định vai trò lãnh đạo quân sự của Nga là một lý do khiến các nhà phân tích phương Tây cho rằng lực lượng Nga thường tỏ ra không thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi ở chiến trường.

Trong hơn một tháng sau khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Nga thiếu một chỉ huy chiến trường có thể chỉ đạo hành động từ bên trong Ukraine. Đầu tháng 4, Điện Kremlin cuối cùng đã bổ nhiệm một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Aleksandr Dvornikov, giám sát các lực lượng trên bộ ở Ukraine.