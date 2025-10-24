Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Ecuador đối mặt âm mưu đầu độc

Thụy Miên
Thụy Miên
24/10/2025 14:55 GMT+7

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết bản thân đã trở thành mục tiêu của một vụ mưu sát bất thành, khi có người tìm cách đầu độc ông bằng món sô cô la và mứt chứa hóa chất độc hại.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa

Trả lời Đài CNN, Tổng thống Ecuador cho hay có người đã đưa cho ông một món đồ ngọt tại một sự kiện. Kết quả giám định sau đó cho thấy món này chứa 3 loại chất độc có nồng độ cao, và sự xuất hiện của những chất độc đó không phải là điều ngẫu nhiên.

Nhà lãnh đạo khẳng định đội ngũ của ông có bằng chứng để chứng minh cáo buộc trên.

Vị tổng thống 37 tuổi cho hay những chất độc này không thể đến từ sản phẩm hoặc bao bì thực phẩm.

Khi phát hiện âm mưu đầu độc ông Noboa, đơn vị quân sự chịu trách nhiệm an ninh cho tổng thống đã gửi đơn khiếu nại cho phía công tố.

Vụ việc đánh dấu lần thứ hai chính quyền Tổng thống Noboa phát hiện âm mưu ám sát nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ của ông, và diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đang lan rộng và tình hình tội phạm leo thang.

Hồi đầu tháng, chính phủ Ecuador cho biết xe của Tổng thống Noboa có dấu vết đạn bắn sau khi đoàn xe của ông bị một nhóm người biểu tình ném đá.

Bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo gọi đây là một "âm mưu ám sát". Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được tìm thấy tại hiện trường như vỏ đạn. Bản thân ông Noboa không bị thương.

Từ ngày 22.9, Conaie, tổ chức đại diện lớn nhất của người bản địa, đã tìm cách chặn nhiều đường sá trên toàn quốc vì bức xúc trước giá nhiên liệu tăng cao.

Một số chuyên gia đã tỏ ra hoài nghi về những cáo buộc ám sát trên. Tuy nhiên, ông Noboa bác bỏ những hoài nghi này.

Tổng thống hiện chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ngày 16.11, theo đó hy vọng mở đường cho nỗ lực soạn thảo hiến pháp mới nhằm siết chặt các biện pháp đối phó tội phạm liên quan đến ma túy.

tổng thống ecuador âm mưu đầu độc âm mưu ám sát biểu tình
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
