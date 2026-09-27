Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng sau vụ 14 binh sĩ bị sóng cuốn

Trong một sắc lệnh ngày 27.9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Dauren Kosanov, chỉ vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận.

Quân nhân Kazakhstan tìm kiếm cứu nạn trên biển Caspi sau vụ các binh sĩ bị sóng cuốn ẢNH: AFP

Theo Reuters, Tổng thống Tokayev cũng ban hành một sắc lệnh khác, bổ nhiệm cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Aidos Myrzakhmetov thay thế vị trí mà ông Kosanov để lại.

Hôm 25.9, Bộ Nội vụ Kazakhstan thông báo các cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có một vị phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.

Các quyết định nhân sự được đưa ra sau vụ tai nạn trong cuộc tập trận trên biển Caspi tại vùng Mangystau hôm 24.9. Trong quá trình rời khỏi tàu tuần tra trong cuộc tập trận, thời tiết đột ngột trở xấu khiến nhiều quân nhân bị sóng cuốn. Vùng nước tại khu vực tai nạn được cho là chỉ sâu 1 m, theo Euronews.

Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của 252 người, bao gồm 37 thợ lặn quân sự, cũng như 14 tàu thuyền, được hỗ trợ bởi máy bay và trực thăng ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG KAZAKHSTAN

Tổng cộng 14 quân nhân thiệt mạng trong khi 3 người khác được cứu. Các quân nhân thiệt mạng đều sinh trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2007.

Ngay sau thảm kịch, Tổng thống Tokayev ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra của chính phủ để xem xét các tình tiết và mở một cuộc điều tra hình sự.

Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết các điều tra viên đã kiểm tra hiện trường, thẩm vấn hơn 30 quân nhân và thu giữ tài liệu cũng như đoạn video. Theo kết quả điều tra sơ bộ, các quan chức bị tình nghi đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho quân nhân khi điều kiện thời tiết xấu đi.

Tổng thống Tokayev đã tuyên bố tổ chức quốc tang trong ngày 25.9 và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Năm 2015, bốn binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tập trận quân sự gần thành phố Aktau (Kazakhstan) sau khi gió mạnh và sóng lớn làm ngập 4 xe bọc thép chở quân.