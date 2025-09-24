Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Pháp nêu bí quyết để ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/09/2025 22:35 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23.9 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có thể giành giải Nobel Hòa bình nếu ông chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Phát biểu với Đài truyền hình BFM (Pháp), Tổng thống Macron cho biết chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ mới có đủ quyền lực để gây sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

"Chỉ có một người có thể làm được điều gì đó về vấn đề này, đó chính là Tổng thống Mỹ", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp nêu bí quyết để ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23.9.2025

ẢNH: REUTERS

Theo ông Macron, Mỹ có ảnh hưởng lớn vì là nước cung cấp vũ khí và thiết bị cho Israel, trong khi các nước châu Âu không tham gia trực tiếp. "Lý do ông ấy có thể làm được nhiều hơn chúng tôi là vì chúng tôi không cung cấp vũ khí cho phép xung đột ở Gaza tiếp diễn. Còn Mỹ thì có", AFP dẫn lời ông nói thêm.

"Tôi thấy Tổng thống Mỹ đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng 'Tôi muốn hòa bình, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột này'. Ai là người có thể giành giải Nobel Hòa bình? Giải thưởng đó chỉ có thể đạt được nếu chấm dứt cuộc xung đột này", Tổng thống Pháp nói khi đề cập đến chiến sự ở Dải Gaza.

Tuyên bố của ông Macron được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 23.9 bác bỏ động thái của các nước phương Tây nhằm ủng hộ một nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng đó sẽ là phần thưởng cho nhóm Hamas. "Chúng ta phải chấm dứt xung đột ở Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải đàm phán hòa bình ngay lập tức", ông Trump nói.

Gần đây, nhiều lãnh đạo quốc gia như Campuchia, Israel, Pakistan... đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc hòa giải xung đột, theo Reuters. Tổng thống Trump cho biết ông xứng đáng nhận được giải Nobel Hòa bình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Tổng thống Trump đã làm được nhiều điều cho hòa bình hơn tất cả những người có mặt tại Liên Hiệp Quốc cộng lại. Chỉ có vị tổng thống này mới có thể đạt được nhiều thành tựu cho sự ổn định toàn cầu vì ông đã thực sự làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại".

Ủy ban Nobel Na Uy dự kiến sẽ công bố người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vào ngày 10.10 sắp tới.

