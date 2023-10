Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo 5 nước Trung Đông bàn về xung đột Hamas-Israel

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Putin nói rằng Moscow muốn giúp ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza và sẵn sàng giúp đỡ các bên giải quyết xung đột, Reuters đưa tin.



Tổng thống Nga hôm 16.10 đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của những người Israel thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự phản đối và lên án mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào khiến dân thường trở thành nạn nhân, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.10 họp với các quan chức quốc phòng để thảo luận về xung đột Nga-Ukraine và giao tranh Hamas-Israel REUTERS

Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin cũng khẳng định sự sẵn sàng của Nga trong nỗ lực hướng tới "chấm dứt cuộc đối đầu giữa người Palestine và Israel nhằm đạt được giải pháp hòa bình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao".

Đáp lời ông Putin, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ không ngừng hoạt động ở Dải Gaza cho đến khi phá hủy được năng lực quân sự và chính quyền Hamas, theo thông tin được văn phòng thủ tướng Israel công bố.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Putin cũng thông báo ngắn gọn cho ông Netanyahu về các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Iran, Ai Cập, Syria và Palestine. Chi tiết về các cuộc gọi vẫn chưa được công bố, song Điện Kremlin xác nhận nội dung có liên quan việc kêu gọi hỗ trợ sơ tán công dân Nga khỏi Gaza.

Moscow từ lâu đã duy trì quan hệ tốt đẹp với cả chính quyền Israel và Palestine, cũng như một số nước trong khu vực như Syria, Ai Cập và Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tổng thống Ebrahim Raisi đã nói với Tổng thống Putin rằng hỗ trợ người Palestine là ưu tiên chính sách đối ngoại của Tehran nhưng các nhóm "kháng chiến" đã đưa ra quyết định độc lập của riêng họ.

"Có khả năng xung đột giữa Israel và Palestine sẽ mở rộng sang các mặt trận khác", ông Raisi nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga.

Truyền thông Nga cùng ngày đưa tin ông Putin còn có cuộc thảo luận riêng với cấp dưới, bao gồm lãnh đạo cơ quan tình báo và bộ trưởng quốc phòng, về Trung Đông và Ukraine.

Trong một diễn biến khác, dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Israel đã không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua trong phiên họp ngày 16.10, do không đạt 9/15 phiếu bầu cần thiết, theo hãng thông tấn TASS.