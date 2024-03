Tổng thống Tajikistan nói với Tổng thống Nga: khủng bố không có quốc tịch

Bốn nghi phạm thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall tại vùng Moscow của Nga hôm 22.3 đã hầu tòa trong ngày 24.3 và bị tạm giam chờ xét xử.



Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon ĐIỆN KREMLIN

Theo đài RT, toàn bộ những người này đều là công dân Tajikistan. "Khủng bố không có quốc tịch, không có tổ quốc và không có tôn giáo", Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm sau vụ tấn công, AFP dẫn thông báo ngày 24.3 của văn phòng tổng thống Tajikistan cho biết. Ông Rahmon trước đó được cho là đã có những phát biểu tương tự liên quan đến những thành phần cực đoan.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường nỗ lực chung nhằm chống khủng bố.

4 nghi phạm khủng bố đẫm máu ở Nga ra tòa

Trước đó, trong ngày 23.3, Bộ Ngoại giao Tajikistan nói rằng những báo cáo về việc công dân nước này liên quan vụ tấn công là "giả mạo". Bộ Nội vụ Tajikistan cũng cho biết 2 trong số những cái tên khả nghi được truyền thông Nga công bố ban đầu thực tế đang ở Tajikistan lúc vụ tấn công xảy ra.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và đăng nhiều video lên mạng nhưng giới chức Nga chưa công khai xác nhận tuyên bố của IS. Theo số liệu của cơ quan điều tra Nga, có 137 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cơ quan y tế vùng Moscow cho hay 182 người bị thương.

Bốn nghi phạm tấn công Moscow xuất hiện tại tòa án ngày 24.3 AFP

Nga đã bắt tổng cộng 11 người liên quan, gồm 4 nghi phạm tấn công là Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizodu, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov.

IS được cho là có hoạt động tại Tajikistan, quốc gia Trung Á giáp với Afghanistan. Tờ The Guardian dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo phương Tây và nơi khác cho biết IS đã thực hiện đợt tuyển quân rầm rộ vào năm ngoái, nhắm đến các tay súng từ những nước Trung Á như Tajikistan, đặc biệt là những thành viên có kinh nghiệm của các nhóm chuyên thực hiện các vụ khủng bố.

Giới chức Iran cho biết nghi phạm chính thực hiện vụ đánh bom tại thành phố Kerman hồi tháng 1 khiến gần 100 người thiệt mạng là người Tajikistan.