Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel không phá hoại thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
Video Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel không phá hoại thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

La Vi - Vi Trân
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nỗ lực hòa bình tại Trung Đông không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của khu vực và Israel không được phép cản trở nỗ lực chung đó.


Tin liên quan

Iran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Khamenei

Iran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Khamenei

AFP hôm 3.7 đưa tin linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã được rước đến Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran, chính thức khởi động chuỗi lễ tang quy mô lớn nhất lịch sử nước này.

Mỹ lo Israel muốn ám sát các nhà đàm phán Iran

Khám phá thêm chủ đề

Thổ Nhĩ Kỳ israel Iran Xung đột Iran thỏa thuận hòa bình Recep Tayyip Erdogan

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận