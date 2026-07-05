Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel không phá hoại thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nỗ lực hòa bình tại Trung Đông không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của khu vực và Israel không được phép cản trở nỗ lực chung đó.