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    Tổng thống Trump cân nhắc dỡ bớt cấm vận đối với Nga

    Khánh An
    Khánh An
    Tờ The New York Times ngày 28.10 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc dỡ cấm vận đối với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), nhằm cải thiện mối quan hệ song phương và giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

    Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm vận này chỉ vài ngày sau khi Nga đưa quân sang Ukraine vào năm 2022. Các nguồn thạo tin cho hay giới chức Nga đang thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, do sự liên quan của RDIF với thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga. Hôm 9.10, ông Trump cho hay Nga đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Tổng thống Trump cân nhắc dỡ bớt cấm vận đối với Nga - Ảnh 1.

    Tàu Agioi Fanendes trên hành trình chở dầu diesel đến Mỹ

    ẢNH: REUTERS

    Nhà Trắng cho rằng việc đàm phán những thỏa thuận kinh doanh với Nga có thể chấm dứt chiến sự ở Ukraine vì điều đó thể hiện Washington nghiêm túc xây dựng mối quan hệ mới và thịnh vượng với Moscow. Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích cho rằng ông nhượng bộ mà không gây áp lực kinh tế để Nga chấm dứt chiến sự.

    Hiện tàu dầu Agioi Fanendes đang chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga, dự kiến đến New York vào ngày 7.11. Tàu này đã nhận hàng tại cảng Primorsk của Nga ở biển Baltic ngày 22.10. Theo AFP dẫn thông tin từ nền tảng theo dõi dữ liệu tàu thuyền Kpler, bên cạnh tàu Agioi Fanendes, hai tàu khác là Talisman và Leruo cũng đang trên đường chở dầu diesel của Nga đến Mỹ. Tổng cộng 3 tàu đang chở 924.000 thùng, chiếm khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ dầu diesel hằng ngày của lĩnh vực vận tải ở Mỹ. Ngoài ra, phát biểu với báo giới hôm 27.10, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết tàu dầu thứ 4 lên đường vào ngày 28.10.

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