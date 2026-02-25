Tổng thống Trump bắt đầu đọc thông điệp liên bang vào lúc hơn 21 giờ ngày 24.2 (tức 9 giờ sáng nay 25.2 theo giờ Việt Nam) tại Điện Capitol - tức tòa nhà quốc hội Mỹ.

Đây là thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai của ông (2025-2029). Trước đó hôm 23.2, ông tiết lộ bài phát biểu lần này sẽ rất dài vì "chúng ta có rất nhiều điều để nói".

Ông Trump đọc thông điệp liên bang Ảnh: AP

"Đây là thời hoàng kim của nước Mỹ"

"Quốc gia của chúng ta đang trở lại, to lớn, giàu có hơn trước đây", Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu trong tiếng vỗ tay vang dội. Theo ông, sau chỉ một năm, nước Mỹ đã đạt bước chuyển mình chưa từng thấy và sẽ không bao giờ quay lại như trước. "Đây là thời hoàng kim của nước Mỹ", ông phát biểu, đề cập những thành tựu trong nhiệm kỳ như biên giới nước Mỹ an toàn hơn và thu nhập người dân tăng.

"Ngày nay, biên giới của chúng ta được đảm bảo an ninh. Tinh thần của chúng ta đã được phục hồi. Lạm phát đang giảm mạnh. Thu nhập đang tăng nhanh. Nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết, và kẻ thù của chúng ta đang khiếp sợ. Quân đội và cảnh sát của chúng ta đang rất hùng mạnh. Nước Mỹ lại được tôn trọng, có lẽ hơn bao giờ hết", ông Trump khẳng định.

Ông Trump ca ngợi thành tựu nhiệm kỳ 2, chỉ trích chính quyền tiền nhiệm

Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh việc siết chặt kiểm soát nhập cư, ca ngợi "biên giới an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ từ trước đến nay". Ông cũng khen ngợi nỗ lực ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ và giảm các vụ án giết người.

Ông Trump cáo buộc rằng chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã gây ra lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo NBC News, thông tin này là không chính xác vì tình hình lạm phát còn tồi tệ hơn nhiều vào thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.

Ông Trump ca ngợi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán kể từ khi ông tái đắc cử vào năm 2024. "Thị trường chứng khoán đã thiết lập 3 kỷ lục cao nhất mọi thời đại kể từ cuộc bầu cử. Hãy nghĩ về điều đó, chỉ một năm mà lương hưu, quỹ hưu trí 401K và các tài khoản tiết kiệm hưu trí khác của hàng triệu người Mỹ đều được hưởng lợi", ông phát biểu.

Quỹ hưu trí 401K là kế hoạch tiết kiệm và đầu tư hưu trí phổ biến tại Mỹ do chủ lao động tài trợ, cho phép nhân viên trích lương trước thuế để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, hoặc các quỹ.

Ông Trump khẳng định việc giảm lãi suất cho người mua nhà sẽ giúp giảm chi phí nhà ở. "Lãi suất thấp sẽ giải quyết vấn đề nhà ở do chính quyền cựu Tổng thống Biden tạo ra, đồng thời bảo vệ giá trị tài sản của những người đã sở hữu nhà, những người lần đầu tiên cảm thấy mình giàu có. Chúng ta muốn bảo vệ những giá trị đó, chúng ta muốn giữ cho những giá trị đó ở mức cao. Chúng ta sẽ làm cả 2 điều đó", theo Tổng thống Trump.

Tiếp tục phát biểu về đối nội, ông Trump ca ngợi việc xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), nói rằng "chúng ta đã chấm dứt DEI ở Mỹ". Theo CBC News, thông qua các sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Trump đã tìm cách loại bỏ các chương trình DEI trong chính phủ liên bang và khu vực tư nhân trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Tổng thống Trump cho biết giá xăng ở Mỹ là thấp, bất chấp việc hủy bỏ một quy định quan trọng về môi trường. Ông cho biết giá xăng "hiện đang dưới 2,3 USD/gallon ở hầu hết các tiểu bang và ở một số nơi, là 1,99 USD/gallon". Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, một quyết định đảo ngược lớn về môi trường mà chính quyền của ông ban hành 2 tuần trước có thể đẩy giá xăng tăng lên. Ông Trump quảng bá chương trình thúc đẩy khai thác dầu mỏ của mình. "Sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng hơn 600.000 thùng mỗi ngày. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục vì tôi đã giữ lời hứa khoan dầu, khoan dầu nữa đi", ông cho biết.

Tổng thống Trump lặp lại tuyên bố rằng ông đã đảm bảo được 18.000 tỉ USD đầu tư vào Mỹ kể từ khi trở lại nắm quyền.

Theo CNN, tính đến thời điểm ông Trump đọc bài phát biểu, trang web của Nhà Trắng cho biết con số "các tuyên bố đầu tư lớn" trong nhiệm kỳ của ông Trump là 9.700 tỉ USD. Một cuộc điều tra chi tiết của CNN vào tháng 10.2025 cho thấy Nhà Trắng đã tính vào hàng ngàn tỉ USD trong các cam kết đầu tư mơ hồ, các cam kết về "thương mại song phương" hoặc "trao đổi kinh tế" chứ không phải đầu tư vào Mỹ và những tuyên bố chưa rõ ràng thậm chí không đạt đến mức độ cam kết.

Đề cập Venezuela

Trong bài phát biểu, lần đầu tiên ông Trump đề cập chính sách đối ngoại là về Venezuela, quốc gia mà ông gọi là "người bạn và đối tác mới của chúng ta". Theo ông, Mỹ đã nhận 80 triệu thùng dầu từ nước này.

Vấn đề thuế quan

Tổng thống Trump ca ngợi chính sách thuế quan của mình là nguyên nhân dẫn đến điều mà ông gọi là "sự chuyển mình kinh tế ngoạn mục", và gọi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nhiều loại thuế quan này là "rất đáng tiếc" khi 4 thẩm phán ngồi trước mặt ông.

"Nhưng tin tốt là hầu hết các quốc gia và tập đoàn đều muốn giữ nguyên thỏa thuận mà họ đã đạt được", ông Trump nói.

*tiếp tục cập nhật*



Người sống sót chỉ định Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins lần này được cho là người sống sót chỉ định. Ông cũng là người được chọn trong lần ông Trump phát biểu trước quốc hội vào tháng 3 năm ngoái, theo NBC News. Người sống sót chỉ định được cho là thành viên duy nhất trong danh sách kế nhiệm tổng thống không xuất hiện tại buổi lễ Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang mà được đưa đến một địa điểm an toàn. Người sống sót chỉ định chỉ được công bố chính thức sau khi buổi lễ kết thúc. Do đó, thông tin về ông Collins nói trên chưa được Nhà Trắng xác nhận.

Đội tuyển Olympic khúc côn cầu Mỹ xuất hiện tại buổi lễ và được Tổng thống Trump cùng các quan khách chào đón Ảnh: Reuters

Khi ông Trump bắt đầu bài phát biểu, tất cả mọi người trong phòng đều ngồi xuống ngoại trừ Hạ nghị sĩ Al Green, người vẫn tiếp tục giơ cao tấm biển ghi "Người da màu không phải là vượn!", ám chỉ việc Tổng thống Mỹ gần đây đã chia sẻ một video mang tính phân biệt chủng tộc về cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama. Hạ nghị sĩ Al Green với tấm biển phản đối phân biệt chủng tộc Ảnh: AP Sau đó, theo tờ The Guardian, một người đàn ông có lẽ là từ lực lượng an ninh tiến đến và Thượng nghị sĩ Markywayne Mullin lại tiếp cận ông Green với vẻ đe dọa. Ông Green quyết định rời đi.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania rời Nhà Trắng tới Điện Capitol chuẩn bị đọc thông điệp liên bang ngày 24.2.2025 Ảnh: Reuters