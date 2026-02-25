Ông Trump giành thắng lợi trong vụ hồ sơ mật

Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: Reuters

Thẩm phán Cannon cho rằng việc công bố báo cáo sẽ gây "bất công rõ ràng" đối với chủ nhân Nhà Trắng và hai cộng sự từng bị truy tố cùng ông, do tài liệu này nêu chi tiết các cáo buộc hình sự trong một vụ án chưa từng được xét xử trước bồi thẩm đoàn. Theo bà, việc tiết lộ khi chưa có phán quyết xác định tội danh là đi ngược các nguyên tắc công bằng tố tụng.

Trước đó, năm 2024, bà Cannon - người được ông Trump bổ nhiệm năm 2020 - đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc trong vụ án do Công tố viên Jack Smith phụ trách. Ông Trump bị cáo buộc lưu trữ trái phép các tài liệu liên quan quốc phòng Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đồng thời cản trở nỗ lực thu hồi của chính phủ. Thẩm phán kết luận ông Smith không được bổ nhiệm hợp pháp dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phán quyết mới đồng nghĩa nhiều thông tin quan trọng liên quan một trong 4 vụ án hình sự mà ông Trump phải đối mặt sau khi rời nhiệm sở có thể sẽ không được công khai.

Giới chức đảng Cộng hòa hoan nghênh quyết định trên, cho rằng đây là sự bảo vệ công lý trước các cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Trong khi đó, các tổ chức như Knight First Amendment Institute và American Oversight chỉ trích động thái này làm suy giảm quyền được biết của công chúng.

Hiện báo cáo vẫn được lưu giữ tại Bộ Tư pháp nhưng bị cấm chia sẻ hoặc phát tán dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi có phán quyết khác từ tòa phúc thẩm.