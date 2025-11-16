Tổng thống Trump mua ít nhất 82 triệu USD tiền trái phiếu từ cuối tháng 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực mua trái phiếu doanh nghiệp, đô thị ảnh: reuters

Reuters hôm 16.11 dẫn hồ sơ do Văn phòng Đạo Đức Chính phủ Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Trump tiến hành hơn 175 giao dịch tài chính, trong đó có mua trái phiếu, từ 28.8 đến 2.10.

Ước tính tổng giá trị tối đa của số trái phiếu trên vượt 337 triệu USD, theo văn phòng.

Đa số các tài sản được liệt kê trong danh sách công bố bao gồm trái phiếu của nhiều đô thị, bang, hạt, học khu và những tổ chức liên quan đến các cơ quan công vụ.

Đợt đầu tư mới của Tổng thống Trump bao gồm những ngành đã được hưởng lợi, hoặc sắp được hưởng lợi từ những thay đổi chính sách của chính quyền ông Trump.

Các trái phiếu doanh nghiệp được Tổng thống Trump thu mua đợt này bao gồm các hãng sản xuất chip như Broadcom và Qualcomm; các hãng công nghệ như Meta Platforms; những nhà bán lẻ như Home Depot và CVS Health; và các ngân hàng ở Phố Wall như Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Cuối tháng 8, ông cũng mua trái phiếu của một số ngân hàng đầu tư, bao gồm JP Morgan. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mua trái phiếu của Intel sau khi chính phủ Mỹ dưới sự chỉ đạo của ông đã có hành động nắm giữ cổ phần tại tập đoàn công nghệ này.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, chính quyền Washington cho biết Tổng thống Trump vẫn tiếp tục nộp các báo cáo tài chính theo quy định, nhưng ông cũng như gia đình hiện không trực tiếp quản lý danh mục đầu tư mà giao cho một tổ chức tài chính độc lập điều hành.

Hồi tháng 8, văn phòng cũng công bố số liệu cho thấy ông Trump đã mua hơn 100 triệu USD tiền trái phiếu kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào ngày 20.1.

Trong báo cáo công bố thường niên, năm 2024 ông Trump thu về hơn 600 triệu USD từ đầu tư tiền số, bất động sản như các sân golf, hoạt động cấp phép thương hiệu và các nguồn khác.

Tổng cộng báo cáo tháng 6 cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 1,6 tỉ USD, theo tính toán của Reuters vào thời điểm đó.