Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump mua ít nhất 82 triệu USD tiền trái phiếu từ cuối tháng 8

Thụy Miên
Thụy Miên
16/11/2025 08:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD tiền trái phiếu doanh nghiệp và đô thị từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, bao gồm những khoản đầu tư mới trong các lĩnh vực đang hưởng lợi từ chính sách của ông.

Tổng thống Trump mua trái phiếu doanh nghiệp trị giá 82 triệu USD từ tháng 8 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực mua trái phiếu doanh nghiệp, đô thị

ảnh: reuters

Reuters hôm 16.11 dẫn hồ sơ do Văn phòng Đạo Đức Chính phủ Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Trump tiến hành hơn 175 giao dịch tài chính, trong đó có mua trái phiếu, từ 28.8 đến 2.10.

Ước tính tổng giá trị tối đa của số trái phiếu trên vượt 337 triệu USD, theo văn phòng.

Đa số các tài sản được liệt kê trong danh sách công bố bao gồm trái phiếu của nhiều đô thị, bang, hạt, học khu và những tổ chức liên quan đến các cơ quan công vụ.

Đợt đầu tư mới của Tổng thống Trump bao gồm những ngành đã được hưởng lợi, hoặc sắp được hưởng lợi từ những thay đổi chính sách của chính quyền ông Trump.

Các trái phiếu doanh nghiệp được Tổng thống Trump thu mua đợt này bao gồm các hãng sản xuất chip như Broadcom và Qualcomm; các hãng công nghệ như Meta Platforms; những nhà bán lẻ như Home Depot và CVS Health; và các ngân hàng ở Phố Wall như Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Cuối tháng 8, ông cũng mua trái phiếu của một số ngân hàng đầu tư, bao gồm JP Morgan. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mua trái phiếu của Intel sau khi chính phủ Mỹ dưới sự chỉ đạo của ông đã có hành động nắm giữ cổ phần tại tập đoàn công nghệ này.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, chính quyền Washington cho biết Tổng thống Trump vẫn tiếp tục nộp các báo cáo tài chính theo quy định, nhưng ông cũng như gia đình hiện không trực tiếp quản lý danh mục đầu tư mà giao cho một tổ chức tài chính độc lập điều hành.

Hồi tháng 8, văn phòng cũng công bố số liệu cho thấy ông Trump đã mua hơn 100 triệu USD tiền trái phiếu kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào ngày 20.1.

Trong báo cáo công bố thường niên, năm 2024 ông Trump thu về hơn 600 triệu USD từ đầu tư tiền số, bất động sản như các sân golf, hoạt động cấp phép thương hiệu và các nguồn khác.

Tổng cộng báo cáo tháng 6 cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 1,6 tỉ USD, theo tính toán của Reuters vào thời điểm đó.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc lo công nghệ tiêm kích F-35 rò rỉ từ Ả Rập Xê Út

Lầu Năm Góc lo công nghệ tiêm kích F-35 rò rỉ từ Ả Rập Xê Út

Tình báo Mỹ công bố báo cáo bày tỏ lo ngại rằng công nghệ trên tiêm kích F-35 có thể rơi vào tay Trung Quốc nếu Tổng thống Donald Trump quyết định bán loại máy bay này cho Ả Rập Xê Út.

Chiến dịch tuyệt mật của CIA ở Afghanistan

Tổng thống Trump giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng

Khám phá thêm chủ đề

Trái phiếu Tổng thống Trump Chính phủ mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận