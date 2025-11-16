Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng

Khánh An
Khánh An
16/11/2025 05:36 GMT+7

Trang Axios ngày 15.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu đối với hàng chục mặt hàng.

Những sản phẩm nổi bật được giảm thuế là cà phê, trà, trái cây nhiệt đới, nước ép, ca cao, gia vị, chuối, cam, cà chua và thịt bò. Vấn đề này đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất gần đây, chủ yếu nhắm vào những sản phẩm mà Mỹ không sản xuất trong nước.

Tổng thống Trump giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng - Ảnh 1.

Các tổ chức thương mại nhanh chóng hoan nghênh quyết định cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump

ảnh: reuters

Sắc lệnh được ban hành giữa thời điểm khủng hoảng giá cả ở Mỹ ngày càng gia tăng, trở thành yếu tố chính trị ảnh hưởng Nhà Trắng. Theo sắc lệnh, Tổng thống Trump quyết định điều chỉnh thuế đối với hàng loạt mặt hàng thực phẩm sau khi cân nhắc nhu cầu đối với một số sản phẩm và năng lực sản xuất trong nước. Vài giờ trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng cuộc khủng hoảng giá cả đang lắng xuống.

Các tổ chức thương mại nhanh chóng hoan nghênh quyết định của ông Trump. Hiệp hội Thương hiệu tiêu dùng Mỹ cho biết nhà sản xuất các thương hiệu được người Mỹ ưa chuộng nhất tạo nên khu vực sản xuất lớn nhất của Mỹ xét theo số lao động và 90% nguyên liệu đầu vào được lấy từ các trang trại và nhà cung cấp trong nước. "Tuy nhiên, một số mặt hàng như cà phê, ca cao, gia vị, trái cây nhiệt đới và nhiều loại khác đơn giản là không có ở Mỹ", hiệp hội này cho biết. Theo Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm Mỹ, bên cạnh nhiều yếu tố ảnh hưởng giá thực phẩm như thời tiết, sản lượng mùa vụ, chi phí năng lượng và vận chuyển, bao bì, nhân công, thuế quan cũng tác động chuỗi cung ứng này.

Chính phủ Úc hoan nghênh quyết định của ông Trump về việc giảm thuế đối với thịt bò và nhiều mặt hàng nông sản. Năm ngoái, thịt là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 từ Úc sang Mỹ chỉ sau vàng phi tiền tệ. Từ tháng 4, các nhà sản xuất Úc bị áp mức thuế xuất khẩu 10% đối với hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả thịt bò.

Trong diễn biến khác, Mỹ và Thụy Sĩ đồng ý về thỏa thuận giúp giảm đáng kể thuế quan áp đặt từ đầu năm nay. Cụ thể, thỏa thuận sẽ giúp giảm thuế của Mỹ đối với hàng hóa Thụy Sĩ từ 39% xuống còn 15%, trong khi Thụy Sĩ cam kết đầu tư 200 tỉ USD vào Mỹ.


