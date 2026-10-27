Tổng thống Trump nghi ngờ bầu cử Brazil, ông Flavio Bolsonaro bị cấm xuất cảnh

Theo Hãng Reuters ngày 26.10, Tổng thống Trump đã lên tiếng bình luận về kết quả bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil. "Tôi không đứng về bên nào, nhưng có vẻ như đây lại là một cuộc bầu cử gian lận. Việc gia hạn thời gian bỏ phiếu là rất kỳ lạ", ông Trump nói với phóng viên nhưng không đưa ra bằng chứng.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Phó tổng thống Brazil Geraldo Alckmin khẳng định hệ thống bầu cử của nước này rất minh bạch, đồng thời chỉ trích phát biểu của ông Trump là "hoàn toàn sai lầm" và "vô căn cứ".

Ông Trump nghi ngờ bầu cử Brazil, người thất cử bị cấm xuất cảnh

Trong cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro) đã để thua đương kim Tổng thống cánh tả Lula da Silva với khoảng cách hơn 4 triệu phiếu. Đảng Tự do của ông Flavio Bolsonaro ngày 26.10 đã chính thức công nhận kết quả bầu cử, trong khi bản thân ứng viên cánh hữu không công khai nhận thua.

Báo The Washington Post sau đó đưa tin rằng ông Flavio đã "ngầm nhận thua". Theo đó, ông không ra tuyên bố trực tiếp nhận thất bại, mà đã rút lại yêu cầu hủy kết quả bầu cử. Ban đầu, ông Flavio tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ chiến thắng của ông Lula da Silva do Tòa án Tối cao Brazil đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ, dù thống kê độc lập cho thấy số phiếu trong khung giờ này chỉ chiếm khoảng 0,03% tổng số phiếu.

"Không phải tôi thua, mà là hệ thống đã thắng", ông Flavio Bolsonaro nói.

Ông Flavio Bolsonaro (giữa) phát biểu ngày 26.10 sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống Brazil ẢNH: REUTERS

Sau khi thất cử, ông Flavio Bolsonaro đã bị cấm rời khỏi Brazil và bị tước mọi hộ chiếu, bao gồm hộ chiếu ngoại giao, The Guardian đưa tin ngày 26.10. Quyết định trên do Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes ban hành, được cho là bắt nguồn từ việc em trai ông Flavio Bolsonaro - ông Eduardo Bolsonaro - tuần trước trả lời phỏng vấn khuyên người anh nên rời khỏi đất nước nếu thất cử.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Flavio cho biết cảnh sát liên bang đã túc trực trước cửa ngay khi ông vừa ra về sau khi thăm người cha Jair Bolsonaro (đang bị quản thúc tại gia) ở thủ đô Brasilia. Cảnh sát đã đưa ra lệnh yêu cầu giao nộp hộ chiếu trong vòng 24 giờ.

Chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống mới đây đồng nghĩa đương kim Tổng thống Lula da Silva sẽ bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 4. Giới phân tích nhận định ông Lula sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi phải thúc đẩy các chương trình nghị sự tại một quốc hội đang do các đồng minh bảo thủ của gia đình Bolsonaro kiểm soát.