Tổng thống Brazil Lula đắc cử nhiệm kỳ thứ 4, đối thủ không công nhận

AFP dẫn kết quả chính thức cho biết Tổng thống Lula giành được 51,7% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông - thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro giành được 48,2% số phiếu. Khoảng cách giữa hai người là gần 4,4 triệu phiếu. Tòa án bầu cử Brazil đã xác nhận kết quả này.

Cuộc bỏ phiếu hôm 25.10 đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Tòa án Tối cao Brazil đưa ra phán quyết vào phút chót, cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu từ phía ông Lula, với lý do nhiều xe buýt tại các thành phố đã bị rút khỏi lộ trình, khiến cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Tổng thống Brazil lội ngược dòng tái đắc cử; đối thủ không nhận thua

Bản thân ông Flavio Bolsonaro cũng từng đề nghị gia hạn thời gian bỏ phiếu tại một số khu vực do ảnh hưởng của mưa lớn, nhưng phe của ông lại phản đối gay gắt quyết định gia hạn trên phạm vi toàn quốc.

Trong phát biểu sau đó, ông Bolsonaro tuyên bố sẽ không chấp nhận thất bại và sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử vòng hai. Ông Bolsonaro cho rằng phán quyết của thẩm phán Tòa án Tối cao Cristiano Zanin về việc kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ là "không thể chấp nhận được", theo Reuters.

Ông Flavio Bolsonaro phát biểu tại Brasilia tối 25.10 ẢNH: REUTERS

Một video do đội ngũ tranh cử của ông Lula công bố cho thấy vị chính trị gia kỳ cựu này ăn mừng cùng Đệ nhất phu nhân Rosangela da Silva và các đồng minh. Hàng trăm người ủng hộ ông bắt đầu tập trung trên tuyến đường huyết mạch ở Sao Paulo để mừng chiến thắng.

Ông Lula chỉ xếp thứ hai trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi bị ông Bolsonaro dẫn trước với cách biệt hơn 2,2 triệu phiếu.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva mừng chiến thắng tại Sao Paulo ngày 25.10 ẢNH: REUTERS

Ông Lula từng giữ chức tổng thống trong giai đoạn 2003 - 2011 và trở lại vai trò này vào năm 2023.

Lãnh đạo các nước như Mexico, Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Panama đã chúc mừng ông Lula.