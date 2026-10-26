Tin tức quốc tế ngày 26.10: Thông điệp của Tổng thống Ukraine

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Gay cấn kết quả bầu cử tổng thống Brazil

Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro và Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva so kè sít sao trong vòng bỏ phiếu quyết định của cuộc bầu cử tổng thống Brazil diễn ra ngày 25.10.

Sáng 26.10, cơ quan bầu cử Brazil cho biết, ông Luiz Inacio Lula da Silva (81 tuổi) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, đánh bại ông Flavio Bolsonaro để chính thức đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư (không liên tiếp).



AFP dẫn kết quả chính thức, nhà lãnh đạo cánh tả giành được 51,7% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông - con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nhận 48,2% số phiếu bầu.

Những người ủng hộ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tập trung tại quảng trường Cinelandia để theo dõi kết quả bầu cử ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 25.10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine nêu thông điệp mới

Reuters ngày 26.10 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cảnh báo của Mỹ về nguy cơ những đợt Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo sắp xảy ra, thông tin đóng vai trò then chốt đối với hệ thống phòng không của Ukraine, đã được khôi phục hoàn toàn sau khi gặp trục trặc gần đây.

Trong cuộc trao đổi với kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông Zelensky nói rằng dịch vụ internet vệ tinh Starshield của SpaceX đã hoạt động trở lại với tốc độ lên tới 420 km/giờ.

Ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo, đồng thời khẳng định những thay đổi tích cực nêu trên chính là kết quả từ cuộc gặp đó.

Đề cập các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới giữa Kyiv, Moscow và Washington vào tháng 11, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không thảo luận về việc hạn chế quy mô quân đội hay chấp nhận quy chế trung lập bắt buộc sau chiến sự.

Ông cũng tái khẳng định muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin với trung gian là Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Vấn đề lãnh thổ là một lằn ranh đỏ mà chỉ các nhà lãnh đạo mới có thể thảo luận với nhau", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố New York ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Trước ngày bầu cử, ông Netanyahu cảnh báo Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran và các đồng minh có thể tìm cách gây gián đoạn cuộc bầu cử tại Israel ngày mai 27.10, đồng thời cảnh báo Tehran không nên thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào, theo AFP sáng 26.10.

"Đừng thử thách chúng tôi. Các người sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả dữ dội", ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng quân đội đã sẵn sàng cho cả các hoạt động phòng thủ lẫn tấn công.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh kênh truyền hình Channel 12 của Israel, dẫn các nguồn tin giấu tên, đưa tin về một cuộc đối đầu giữa ông Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir liên quan đến một chỉ thị mới (không được nêu rõ) trong cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ thông tin này.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Netanyahu đặc biệt nhấn mạnh vào năng lực đảm bảo an ninh của mình, đề cao cuộc chiến mà ông đã phát động cùng Mỹ chống lại Iran hồi cuối tháng 2, đồng thời khẳng định rằng chỉ có ông mới là người có thể đưa cuộc chiến này đi đến hồi kết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Sáng nay (giờ Việt Nam), trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới, dẫn chứng cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel với Iran như một ví dụ về việc "cùng nhau giành chiến thắng".