Hơn 1.300 người bị bắt giữ, biểu tình có thể tái diễn ở Pháp

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại Strasbourg (Pháp) hôm 24.10 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 25.10 dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Pháp cho hay cảnh sát nước này đã bắt giữ 1.314 người trong các cuộc biểu tình trên cả nước vào dịp cuối tuần, đồng thời cho biết có 53 sĩ quan bị thương trong các vụ đụng độ với người biểu tình.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh bùng phát bạo lực bên lề các cuộc biểu tình tại những thành phố lớn vào ngày 24.10, liên quan đến vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Đây là cuối tuần thứ 2 liên tiếp xảy ra tình trạng bất ổn tại Pháp, quốc gia đang tiến tới cuộc bầu cử vào năm tới nhằm chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron, người sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2.

Bộ Nội vụ cho biết 410.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 24.10, trong khi chính quyền huy động 70.000 cảnh sát, góp phần ngăn chặn tái diễn tình trạng cướp phá từng lan rộng tại nhiều thành phố vào ngày 17.10.

Cảnh sát đã ứng phó với 75 vụ hỏa hoạn trong các cuộc biểu tình hôm 24.10, đồng thời cho biết thêm rằng 24 cửa hàng đã bị cướp phá. Cơ quan này cho biết "một số cuộc điều tra đã được khởi động", nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Theo Reuters, một số nhóm biểu tình và liên đoàn tại Pháp ngày 25.10 kêu gọi tiếp tục biểu tình nhằm duy trì áp lực đối với chính phủ. Họ kêu gọi tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày 31.10 tới và một cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 5.11, đồng thời cho biết sự bất bình về tiền lương, chi phí sinh hoạt và các dịch vụ công đang lan rộng.

Chính phủ Pháp đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các công đoàn và các bên liên quan nhằm tìm giải pháp, nhưng những người đứng đầu phong trào biểu tình cho rằng các biện pháp được đề xuất cho đến nay vẫn chưa thỏa đáng.