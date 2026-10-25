Houthi tuyên bố tấn công nhiều nơi

Lực lượng Houthi ngày 24.10 tuyên bố đã tấn công thành phố Aden ở miền nam Yemen, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ Yemen.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trước đó cùng ngày cho biết họ đã đánh chặn hai tên lửa nhắm vào các thành phố Taif và Yanbu ở miền tây Ả Rập Xê Út. Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Aden, Yemen, theo AFP khuya 24.10.

Lực lượng Houthi nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Aden, tuyên bố rằng họ đã nhắm vào một căn cứ hải quân và một trại quân sự do các lực lượng Ả Rập Xê Út kiểm soát.

Theo Hãng tin Saba, Bộ Nội vụ thuộc chính phủ Yemen cho biết vụ tấn công đã đánh trúng trụ sở lực lượng tuần duyên cùng một tòa nhà khác của lực lượng này tại một địa điểm khác, tuy nhiên không đề cập đến căn cứ gần sân bay.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại một ngôi nhà trúng tên lửa ở thành phố Taiz, miền tây nam Yemen ngày 21.10 Ảnh: Reuters

Trong khuya 24.10, Reuters đưa tin Houthi tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Ả Rập Xê Út, bao gồm một cơ sở của Tập đoàn Saudi Aramco ở Yanbu, nhà máy lọc dầu Rabigh và sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, cùng với sân bay Najran và một căn cứ không quân tại Khamis Mushait. Hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ chính quyền Ả Rập Xê Út.

Biểu tình lớn khắp nước Pháp

Bất chấp an ninh được siết chặt, hàng trăm cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm ngàn người đã diễn ra tại Pháp trong ngày 24.10. Các lực lượng an ninh đã được huy động với số lượng lớn nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng bạo lực từng xảy ra trong các cuộc biểu tình tuần trước.

Các hãng truyền thông quốc tế liên tục cập nhật tình hình kèm những hình ảnh người biểu tình tập trung xuống đường ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khắp nước Pháp.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, theo ước tính có tổng cộng 410.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc liên quan đến vấn đề chi phí sinh hoạt, trong đó có 110.000 người tại thủ đô Paris. Trong khi đó, CGT - một trong những công đoàn tổ chức các cuộc biểu tình này, ước tính có 800.000 người tham gia trên khắp cả nước, với 250.000 người tại Paris, theo AFP.

Một người biểu tình đeo mặt nạ tại Paris ngày 24.10 Ảnh: Reuters

Hãng AFP cũng đưa tin rằng các cuộc đụng độ đã xảy ra tại Paris vào tối 24.10. Reuters thì đưa tin đụng độ cũng xảy ra giữa các thanh niên trùm kín mặt và cảnh sát ở Marseille và Lyon - hai thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Pháp.

Chính quyền Pháp đã triển khai tới 70.000 cảnh sát trong ngày.

Tổng thống Iran nói người dân đang chật vật để đủ cái ăn

AFP đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24.10 cho biết nhiều người dân Iran đang chật vật để có đủ cái ăn, trong bối cảnh áp lực kinh tế từ cuộc chiến tại với Mỹ ngày càng gia tăng.

"Có rất nhiều người trong xã hội này đang phải vật lộn để có miếng ăn hàng ngày vì cuộc chiến mà chúng tôi đang vướng vào, vì những điều kiện thời chiến mà chúng tôi đang phải trải qua", ông Pezeshkian nhấn mạnh trong một bài diễn văn được đăng tải trên trang cá nhân.

Những tuần gần đây, Washington đã giảm bớt các hoạt động quân sự để chuyển sang gây áp lực về kinh tế. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran khẳng định rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể thành công nếu không có áp lực hay đe dọa từ phía Washington.

Ông Pezeshkian kêu gọi chấm dứt tình trạng mà ông mô tả là "không phải chiến tranh cũng chẳng phải hòa bình", đồng thời khẳng định Tehran "phải thoát khỏi tình thế này", dù không nêu rõ phương thức cụ thể.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian Ảnh: Reuters

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về việc giao tranh bùng phát trở lại, đặc biệt sau các tuyên bố từ phía giới chức Mỹ gần đây.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 24.10 nói với Hãng tin Fars rằng các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm thành phố Đan Đông của Trung Quốc nằm sát biên giới hai nước vào ngày 24.10.

Hình ảnh từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy ông Kim đi trên cây cầu sông Áp Lục mới nối thành phố Sinuiju (Tân Nghĩa Châu) của Triều Tiên với thành phố Đan Đông của Trung Quốc, hai bên là những người đang vẫy cờ.

Tân Hoa Xã đưa tin, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã cùng ông Kim đến thăm một đài tưởng niệm ở Đan Đông. Cũng theo nguồn tin này, ông Kim còn đến thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại Đan Đông.