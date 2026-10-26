Bộ trưởng Streeting ngày 25.10 cảnh báo các đối thủ có thể đủ năng lực tấn công nước Anh vào năm 2030, đồng nghĩa London chỉ còn hơn 1.000 ngày để củng cố quốc phòng, sẵn sàng phối hợp với đồng minh nếu xung đột xảy ra.

"Ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo đảm đất nước sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh", theo The Telegraph dẫn lời ông Streeting.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh 'Chỉ còn hơn 1.000 ngày chuẩn bị cho chiến tranh'

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột là tăng cường năng lực răn đe, khiến các đối thủ phải cân nhắc hậu quả trước khi tiến hành tấn công. Tuy nhiên, Anh cũng cần chuẩn bị cho tình huống các biện pháp răn đe không phát huy hiệu quả.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Anh ngày càng lo ngại về những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trước đó, The Telegraph đưa tin Nga bị nghi sử dụng tàu đánh cá để thu thập thông tin về các tuyến cáp ngầm quan trọng của Anh. Giới chức London cũng cáo buộc Nga tận dụng các phương tiện thương mại để đe dọa hạ tầng dưới biển, đồng thời xem xét tăng hình phạt đối với hành vi phá hoại cáp ngầm.

Giới chức Nga đã phủ nhận việc từng nhắm mục tiêu vào các đường cáp thông tin liên lạc dưới nước, đồng thời cho rằng các cáo buộc Anh "làm gia tăng căng thẳng" ở biển Baltic và biển Bắc, theo AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting phát biểu trước một tòa nhà bị hư hại tại Kyiv (Ukraine) ngày 5.8.2026 ẢNH: AFP

Chính phủ Anh gần đây phát động chiến dịch "Hãy sẵn sàng", khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, nước uống, chăn và radio để ứng phó các tình huống khẩn cấp, bao gồm tấn công mạng hoặc sự cố thời tiết nghiêm trọng. Theo hướng dẫn, các hộ gia đình nên chuẩn bị khả năng sinh hoạt ít nhất 3 ngày nếu hệ thống thanh toán điện tử và dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Cảnh báo của ông Streeting cũng làm nóng tranh luận về ngân sách quốc phòng Anh. Chính phủ đang chịu sức ép nâng chi tiêu quân sự lên 3% GDP vào năm 2030, trong khi Bộ trưởng Tài chính John Healey chưa đưa ra cam kết cụ thể về mốc này.

Theo The Telegraph, chính quyền Thủ tướng Anh Andy Burnham hiện tập trung vào mục tiêu dành 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035 theo cam kết của NATO. Tuy nhiên, phe bảo thủ cho rằng việc lùi thời hạn tăng chi tiêu có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó những thách thức an ninh trước mắt.

Ông Streeting thừa nhận việc tăng ngân sách quốc phòng đòi hỏi những lựa chọn khó khăn và sự đánh đổi trong phân bổ chi tiêu công. Dù vậy, ông khẳng định chính phủ đang triển khai một trong những đợt tăng chi tiêu quốc phòng bền vững lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trước đó, tướng Patrick Sanders, cựu Tư lệnh lục quân Anh, cũng cảnh báo London cần khẩn trương củng cố hệ thống phòng không, xây dựng cơ sở trú ẩn và nâng cao năng lực bảo vệ dân thường trước nguy cơ xung đột trong những năm tới.

Hồi tháng 9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ liên minh là rất thấp, song nhấn mạnh các đồng minh không thể chủ quan trước việc Moscow tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất phục vụ quân sự, theo The Guardian.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ những nhận định cho rằng nước này đang chuẩn bị tấn công các thành viên NATO vào năm 2030. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng chỉ trích những cảnh báo về khả năng Moscow tấn công châu Âu, cho rằng đây là các tuyên bố thiếu cơ sở và mang tính kích động.