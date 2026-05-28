Tổng thống Trump vừa đe dọa 'cho nổ tung' đồng minh Oman?

Người dân Oman tại cảng Muscat, nơi các tàu dầu tạm neo đậu cho eo biển Hormuz bị phong tỏa ảnh: reuters

Tổng thống Trump nói Oman phải "hành xử đúng", nếu không ông sẽ "cho họ nổ tung". Đây là câu trả lời của chủ nhân Nhà Trắng khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển Hormuz hay không.

Iran đã bày tỏ ý định muốn thiết lập một hiện thực mới tại eo biển Hormuz. Cụ thể, Tehran muốn thu phí tàu bè qua lại eo biển và chia sẻ nguồn thu với Oman.

"Không, eo biển sẽ được mở cho tất cả mọi người", AFP hôm 28.5 dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng.

"Đó là vùng biển quốc tế và Oman sẽ hành xử như mọi nước khác, hoặc chúng tôi sẽ cho họ nổ tung. Họ hiểu được điều đó, mọi chuyện sẽ ổn", theo ông Trump.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận khi AFP đặt câu hỏi ông Trump có bị lỡ lời và có ý nói về Iran chứ không phải Oman hay không.

Oman là một đồng minh quan trọng của Mỹ và từng nỗ lực đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Nước này cũng từng hứng chịu các cuộc tấn công từ Tehran.

Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa dễ kết thúc

Sau cuộc họp nội các, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải lên mạng đoạn video cùng bản ghi phát biểu của ông Trump liên quan đến Oman mà không đưa ra bất kỳ chỉnh sửa hoặc giải thích nào.

Trước đó, ông Trump dường như cũng nhầm lẫn giữa Iran và Venezuela khi nói rằng quốc gia Nam Mỹ "không còn hải quân lẫn không quân".

Ông Trump từng nhiều lần sử dụng cách diễn đạt tương tự khi đề cập Iran, quốc gia bị Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự hôm 28.2.