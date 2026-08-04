Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột trước mùa đông

Phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ Ukraine ngày 3.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu buộc Nga phải tiến tới một thỏa thuận hòa bình vào mùa thu năm 2026. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận không thể đảm bảo chắc chắn về mặt thời gian.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị các bước để kéo dài cuộc chiến thông qua các lệnh huy động lực lượng ở trong nước và lên kế hoạch cho những đợt tấn công mới. "Chúng tôi thấy rõ ý định thực sự của Nga, do đó chúng tôi đang đoàn kết các đối tác và dồn áp lực lên đối phương", ông nói.

Khói bốc lên tại nhà kho Wildberries ở tỉnh Samara, Nga vào ngày 2.8 ẢNH: REUTERS

Theo Đài RBC Ukraine, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ kết hợp đồng bộ nhiều hình thức gây sức ép, từ các nỗ lực ngoại giao, lệnh trừng phạt của chính phủ các nước đối tác, cho đến các đòn tấn công quân sự.

Nhà lãnh đạo kỳ vọng các biện pháp này sẽ cộng hưởng để tạo ra mức độ áp lực khổng lồ, khiến Moscow không còn giải pháp thay thế nào khác ngoài việc chấp nhận hòa bình.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cáo buộc chính Kyiv đã can thiệp vào quá trình đàm phán về việc giải quyết xung đột với Moscow, trong khi Nga chưa bao giờ từ chối xem xét các đề xuất mang tính xây dựng, TASS đưa tin ngày 3.8.

Trong một diễn biến khác, Hãng tin Reuters ngày 3.8 cho biết Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã từ chức sau gần một năm tại nhiệm. Bà khẳng định đây là quyết định cá nhân. Sự việc diễn ra giữa lúc truyền thông Ukraine loan tin về các cuộc điều tra liên quan đến hồ sơ kê khai tài sản của vị đại sứ này, ngoài ra Ukraine được cho là chịu sức ép của Mỹ về việc giải quyết các nghi vấn của bà Stefanishyna.