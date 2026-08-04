Chiến sự Ukraine ngày 1.621: Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bị mưu sát?

Hình ảnh bên ngoài nhà hàng Ý Balzi Rossi ở trung tâm Moscow hôm 3.8 ảnh: reuters

Âm mưu ám sát trong vụ nổ bom nhà hàng Moscow?

Theo nguồn tin này, vụ đánh bom ở Moscow là âm mưu ám sát nhằm vào Tư lệnh Chayko, được Ukraine tiến hành để trả đũa vụ việc mà Kyiv cho là Nga mưu sát Chỉ huy Lữ đoàn Khartiia của Ukraine Oleksandr Obolienskyi, tại Kharkiv vào cuối tháng 7.

Tối 1.8 (giờ địa phương), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà hàng Moscow, khiến 5 người chết và 21 người khác bị thương.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng sẽ trả đũa vụ tấn công chỉ huy Ukraine ở Kharkiv. Theo báo Ukrainska Pravda, trong vụ việc đó gián điệp của cơ quan tình báo Nga đã giả dạng là nguồi của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) để tiếp cận nghi phạm và thuyết phục người này rtin ằng chỉ huy Obolienskyi là kẻ phản bội.

Nguồn tin của Kyiv Independent không loại trừ khả năng hai vụ trên có liên quan với nhau. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về tình trạng của Tư lệnh Chayko hoặc liệu ông có bị thương trong vụ việc hay không.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, trong khi cuộc điều tra vụ nổ bom ở Moscow vẫn đang được tiến hành.

Một trạm xăng ở Dnipropetrovsk trúng UAV Nga hôm 3.8 ảnh: cơ quan các vấn đề khẩn cấp ukraine

Nga nói mở rộng diện tích kiểm soát ở Ukraine, Kyiv công bố thương vong của Nga

TASS hôm 3.8 dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết lực lượng Nga trong tháng 7 đã giành quyền kiểm soát gần 600 km2 lãnh thổ tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng khoảng 200 km2 so với tháng trước.

"Theo các nguồn theo dõi (chiến sự Ukraine - NV), các lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát khoảng 570 km2 lãnh thổ trong tháng 7", theo ông Marochko.

Chuyên gia Nga cho biết thêm 32 khu dân cư đã thuộc về quyền kiểm soát của lực lượng Nga trong tháng 7. Đa số ở tỉnh Kharkiv, nơi quân đội Nga thu về 12 khu dân cư. Kế đến là Donetsk với 11 khu dân cư.

Trong số này, Cụm tác chiến phương Bắc ghi công nhiều nhất khi lấy được 11 khu dân cư.

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Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho hay quân đội đối phương đã tổn thất 42.860 binh lực trong tháng 7, cao nhất năm nay.

Con số trên bao gồm ước tính về binh sĩ tử trận, bị thương, mất tích và bị bắt làm tù binh.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tính toán được trung bình Nga tổn thất khoảng 34.000 binh sĩ mỗi tháng từ đầu năm đến nay.

Nga chưa bình luận về thông tin của quân đội Ukraine.

Ông Rustem Umerov là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ năm 2023 - 2025 ảnh: reuters

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine có nhiệm vụ mới

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky thông báo bổ nhiệm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại.

Đây là động thái mới nhất trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao bắt đầu từ tháng 7, sau khi ông Zelensky thay Bộ trưởng Quốc phòng và kế đến là Tổng tư lệnh quân đội.

Ông Zelensky cho hay ông Umerov sẽ tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thay ông Umerov làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Ông Umerov, từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2023 đến 2025, dẫn đầu phái đoàn đàm phán Ukraine tham gia nhiều vòng thương thuyết với Nga. Cho đến nay, những cuộc đàm phán này vẫn chưa đạt được kết quả khả quan.