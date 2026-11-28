Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vụ tấn công gần đây nhắm vào các tàu của Nga tại Libya, theo Ukrainska Pravda dẫn lại thông tin từ báo European Pravda.

"Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề đang được giải quyết hiện nay, và việc hiểu rõ lẫn nhau là rất quan trọng. Tôi xác nhận rằng chiến dịch gần đây tại Libya đã được thực hiện mà không có sự phối hợp trước với các đối tác châu Âu của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin (Đức) vào ngày 19.11 Ảnh: AFP

Ông Zelensky cũng khẳng định với bà Meloni rằng Ukraine cam kết "đảm bảo các cơ quan chức năng của hai bên chia sẻ mọi thông tin cần thiết, đồng thời duy trì kênh liên lạc trực tiếp, thường xuyên và hiệu quả".

Chỉ vài ngày trước đây, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Kyiv luôn phối hợp với những quốc gia có vùng biển hoặc cơ sở hạ tầng nằm gần khu vực mà lực lượng Ukraine đang hoạt động trong quá trình chuẩn bị tấn công vào tài sản của Nga.

Tuy nhiên, phía Ý sau đó khẳng định Ukraine đã không phối hợp với các đối tác trong hành động tại Libya, và cũng không thông báo trước cho họ về vụ tấn công vào tàu Nga.

Hôm 23.11, ông Zelensky nói rằng xuồng không người lái của Ukraine đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga, vốn chở theo một trực thăng Ka-27, đồng thời tấn công tàu chở hàng khô MV Angara, con tàu mà phía Ukraine cho là được Nga sử dụng để vận chuyển vũ khí, gần cảng Benghazi của Libya.

Hình ảnh từ một video cho thấy khoảnh khắc diễn ra cuộc tấn công vào một tàu chở hàng được cho là thuộc Nga ngoài khơi Benghazi (Libya) vào ngày 22.11 Ảnh: Reuters

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23.11 cho hay Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét vụ việc. "Nếu thấy cần thiết, thông tin sẽ được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng. Chúng tôi cũng đã ghi nhận tuyên bố của ông Zelensky về vấn đề này", Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Peskov.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin xác nhận cụ thể liên quan vụ việc.