Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ thượng cờ trên tàu ngầm Perm hôm 27.11 ảnh: afp

Tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk thuộc tây bắc Nga, Tổng thống Putin hôm 27.11 dự lễ thượng cờ trên Tàu ngầm Perm, đánh dấu việc chính thức bàn giao con tàu cho phía hải quân.

"Nga là một trong vài nước trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân uy lực như thế này, với vũ khí có tầm hoạt động và quan trọng trên phạm vi toàn cầu", AFP hôm 28.11 dẫn lời nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò then chốt trong năng lực răn đe của Nga nhờ vào khả năng hoạt động bí mật trong lòng biển, đảm bảo năng lực đáp khi Nga bị tấn công.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm nữa vào năm 2030, bao gồm 3 tàu thuộc lớp Yasen-M, cùng lớp với tàu ngầm Perm.

Các tàu ngầm này có thể hoạt động ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới trong lúc mang theo nhiều tên lửa hành trình, theo ông Putin.

Tổng thống Nga nói thêm tàu ngầm mới sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Con tàu dự kiến đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển thuộc biên giới phía Đông và khu vực Bắc Cực của nước này.

Tàu ngầm Perm tại lễ thượng cờ ở nhà máy đóng tàu Sevmash thuộc thành phố Severodvinsk hôm 27.11 ảnh: afp

Tàu ngầm Perm đặc biệt ở điểm nào?

Tàu ngầm Perm là tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ tư, thuộc Đề án 885M Yasen-M. Đây là phiên bản cải tiến của lớp tàu ngầm Yasen.

Những tàu thuộc lớp này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau và có khả năng mang theo các loại tên lửa.

Điểm nổi bật nhất của Perm là hệ thống tên lửa Zircon. UA News dẫn lời các quan chức Nga cho biết Perm là tàu ngầm đa năng đầu tiên được trang bị hệ thống Zircon theo cấu hình vũ khí tiêu chuẩn.

Trước đó, đại diện Hải quân Nga từng cho biết Perm sẽ khác biệt so với các tàu cùng lớp trước đây nhờ được tích hợp hệ thống tên lửa nói trên.

Zircon là tên lửa hành trình do Nga phát triển, được Moscow mô tả là vũ khí bội siêu thanh. Tên lửa này được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.