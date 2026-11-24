Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.11 công bố video do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cung cấp, đồng thời tuyên bố lực lượng nước này đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga tại cảng Benghazi, miền đông Libya, trong chiến dịch hôm 22.11.

Ông Zelensky khẳng định một trực thăng quân sự Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy. Theo Reuters, lực lượng Ukraine còn tấn công tàu hàng Nga ngoài khơi Libya.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên gần một tàu chở hàng tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya ngày 22.11.2026 ẢNH: AP

Theo SBU, các thiết bị không người lái trên biển được triển khai từ một "phương tiện mẹ" hoạt động trong khu vực. "Tất cả diễn ra ngoài khơi bờ biển Libya. Các binh sĩ của chúng tôi đã triển khai 7 xuồng không người lái hải quân do Ukraine sản xuất", Tổng thống Ukraine cho hay.

Đây là lần đầu tiên Ukraine chính thức nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga tại Libya.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23.11 cho hay Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét vụ việc. "Nếu thấy cần thiết, thông tin sẽ được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng. Chúng tôi cũng đã ghi nhận tuyên bố của ông Zelensky về vấn đề này", Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Peskov nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin xác nhận cụ thể liên quan vụ việc.

Cùng ngày, ông Peskov cảnh báo: "Đối phương tiếp tục các nỗ lực tấn công. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông khẳng định Nga vẫn sẽ tiến hành những đòn tập kích mạnh nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, theo Hãng thông tấn TASS.

Đề cập một vụ tấn công khác nhằm vào tàu hàng Nga tại vùng biển quốc tế ở vịnh Phần Lan gần đây, ông Peskov cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang tại khu vực Baltic. "Tất cả các quốc gia ven biển chắc chắn đều lo ngại. Điều này rất nguy hiểm và đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực", ông nhấn mạnh. Điện Kremlin cũng lưu ý xu hướng nguy hiểm của việc Ukraine mở rộng các hoạt động ở khu vực Baltic.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ), tàu Merkury đã lưu lại Libya trong vài ngày để tiếp nhiên liệu và nhận tiếp tế.

Cơ quan ngoại giao Libya tại Tripoli ngày 23.11 lên án hoạt động quân sự nước ngoài trên lãnh thổ và vùng biển Libya, đồng thời yêu cầu Ukraine giải thích về vụ tấn công 2 tàu Nga gần Benghazi.

Trong khi đó, Phái bộ hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 23.11 bày tỏ quan ngại nghiêm trọng, kêu gọi điều tra ngay lập tức, độc lập và minh bạch. "Libya không thể và không được phép trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột nước ngoài", UNSMIL nhấn mạnh.