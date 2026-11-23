Phát biểu trên chương trình This Week của Đài ABC ngày 22.11, ông Clayton cho rằng không có gì bất thường khi Tổng thống Trump sử dụng từ "bạn" để nói về Tổng thống Putin sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung tại Thâm Quyến (Trung Quốc) tuần trước.

"Trong khuôn khổ cuộc đối thoại đó, việc sử dụng từ 'bạn bè' là hoàn toàn phù hợp", ông Clayton nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay trong cuộc gặp bên lề APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19.11.2026 ẢNH: REUTERS

Trả lời CNN cùng ngày, ông đánh giá cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 cường quốc hạt nhân là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời khẳng định tin tưởng vào cách Tổng thống Trump lựa chọn ngôn từ.

Tuy nhiên, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ phân biệt rõ quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo với lập trường của Washington về xung đột Ukraine. Khi được hỏi liệu ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ, ông Clayton trả lời: "Ông ấy không phải là bạn của Mỹ ở Ukraine. Hoàn toàn không".

Phát biểu của ông Clayton được đưa ra giữa làn sóng tranh cãi về thái độ thân thiện của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Ngày 21.11, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh bắt tay ông Putin đang mỉm cười, kèm dòng chú thích "Bạn tôi".

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20.11, ông Trump tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ hay không. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh bản thân có mối quan hệ "rất tốt" với Tổng thống Nga, theo AP.

Ông Trump để ngỏ khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine

Cách tiếp cận này vấp phải chỉ trích từ phe Dân chủ và một số đồng minh châu Âu. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung là một "nỗi hổ thẹn lịch sử", trong khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thừa nhận hình ảnh thân mật giữa ông Trump và ông Putin khiến Warsaw lo ngại.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ tổng thống. Ông nhấn mạnh quan hệ cá nhân giữa các nguyên thủ có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng cho đối thoại ngoại giao và đàm phán thương mại.

Theo Hãng thông tấn TASS, Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev đã bình luận về bức ảnh bắt tay giữa ông Trump và ông Putin trên mạng xã hội X: "Những người yêu nước đang nắm quyền kiểm soát".