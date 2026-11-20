Tổng thống Putin ngày 19.11 cho biết Nga đã gửi đề xuất qua các kênh ngoại giao, mời đại diện các nước châu Âu đến Nga trình bày quan điểm về an ninh khu vực và tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

"Chúng ta cần hiểu châu Âu sẽ đóng góp gì vào các cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất qua các kênh ngoại giao rằng phía châu Âu đến Moscow để làm rõ lập trường", Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này sẽ cân nhắc bước tiếp theo trong đối thoại với Ukraine sau cuộc trao đổi này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp báo tại Trung Quốc ngày 19.11.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Putin nhấn mạnh sẽ "thật kỳ lạ khi thảo luận về an ninh của châu Âu mà không có chính châu Âu tham gia", đồng thời cho hay thêm Nga không phản đối việc các nước châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.

Ông Putin cũng tuyên bố Nga mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine và sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine, song chưa ấn định thời gian cụ thể. "Tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào không thể vượt qua để đạt được thỏa thuận", ông nói.

Tuần trước, đại diện Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi (UAE), đánh dấu lần gặp 3 bên đầu tiên sau 9 tháng. Các bên đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân, song chưa ghi nhận bước đột phá lớn về giải pháp chấm dứt xung đột.

Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần xem xét lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO, bởi quân đội nước này có vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực, theo AFP.

Phát biểu sau hội nghị các nước ủng hộ Ukraine tại Berlin (Đức) ngày 19.11, ông Macron cho biết lãnh đạo châu Âu đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 2 đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff. Nga lâu nay luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Trong khi đó, theo Ukrinform ngày 19.11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh Ukraine cần được bảo đảm an ninh vững chắc sau khi đạt lệnh ngừng bắn. Ông cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải có sự tham gia của Nga, Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Ông Merz cũng để ngỏ khả năng từng bước dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Nga nếu các điều kiện cụ thể được đáp ứng trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.