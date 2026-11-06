Ông Trump gặp đặc phái viên của ông Putin, tiết lộ sắp ký thỏa thuận lớn

Cuộc gặp nói trên diễn ra sau khi ông Dmitriev tham dự cuộc tiếp đón của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dành cho các quan chức Nga và Ukraine tại Nhà Trắng cùng ngày.

Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev (trái) trao quà cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong cuộc gặp với các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng ngày 5.11 Ảnh: AP

"Tôi không thể tiết lộ những gì đã thảo luận. Nhưng tôi có thể nói với quý vị rằng, một thỏa thuận sẽ được ký kết, và đó sẽ là một thỏa thuận rất lớn", Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng khi được hỏi về cuộc trao đổi với ông Dmitriev. Ông Trump còn nói rằng thỏa thuận đó không chỉ liên quan Ukraine, mà có thể bao gồm cả toàn bộ châu Âu.

Ông Trump nói thêm rằng ông đã không gặp những quan chức Ukraine có mặt tại Nhà Trắng hôm 5.11.

Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đến nay vẫn chưa mạng lại kết quả cuối cùng. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao thầm lặng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang được đẩy mạnh.

Cuộc gặp chưa từng có tại Nhà Trắng giữa các quan chức Nga và Ukraine hôm 5.11 được kỳ vọng sẽ tạo đà từ lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại Oleshky, một thành phố ở Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

"Giờ đây, chúng tôi phải vận dụng lòng can đảm mà chúng tôi từng mang đến Oleshky để tìm kiếm tiếng nói chung, xuất phát từ mối quan tâm sâu sắc đối với nỗi đau khổ của những người vô tội. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó bền vững hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời", Đệ nhất phu nhân Mỹ nói với các phóng viên.

Đặc phái viên Dmitriev đã thay mặt Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Mỹ vì "vai trò nhân đạo xuất sắc" của bà.

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Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng bà Melania Trump huân chương quốc gia vì vai trò của bà trong việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn tại Oleshky. Huân chương này đã được một quan chức Ukraine trực tiếp trao cho bà tại Nhà Trắng.

Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky ngày 5.11 cho hay ông đã có một cuộc trao đổi "rất chi tiết, kéo dài một tiếng rưỡi" với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trước thềm cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE), dự kiến diễn ra từ ngày 10-11.11.

Ông Kushner cho biết ông cũng đã gặp các quan chức từ Ukraine, NATO và châu Âu tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về "các bảo đảm an ninh cho Ukraine và một cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn".

Ngoài ra, Washington được cho là cũng đã thảo luận về những thỏa thuận kinh doanh tiềm năng với phía Nga như một phần trong một thỏa thuận tổng thể về Ukraine, theo AFP.