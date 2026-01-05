Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Venezuela bị Mỹ giam giữ, người trung thành vẫn chưa khuất phục
Video Thế giới

Tổng thống Venezuela bị Mỹ giam giữ, người trung thành vẫn chưa khuất phục

05/01/2026 13:30 GMT+7

Ông Nicolas Maduro đã bị giam giữ tại New York (Mỹ), chờ đợi bị xét xử về các cáo buộc liên quan ma túy, trong khi nhiều người tại Venezuela lên tiếng phản đối hành động của Washington.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị giam giữ tại một trung tâm ở New York (Mỹ) vào ngày 4.1, chờ đợi bị đưa ra xét xử về các cáo buộc liên quan ma túy.

Đây là diễn biến sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện cuộc đột kích táo bạo để bắt giữ ông Maduro. Ông Trump sau đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát quốc gia sản xuất dầu mỏ này.

Hình ảnh ông Maduro (63 tuổi) bị bịt mắt và còng tay trên đường đến Mỹ đã gây sốc cho người dân Venezuela.

Đây là sự can thiệp gây tranh cãi nhất của Washington vào khu vực Mỹ Latinh kể từ cuộc xâm lược Panama 37 năm trước.

Ông Maduro dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Manhattan vào ngày 5.1.

Dù nhiều quốc gia phương Tây phản đối ông Maduro và cho rằng ông đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2024, vẫn có nhiều lời kêu gọi Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao.

Cũng có những câu hỏi về tính hợp pháp của việc bắt giữ nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Các nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ cho biết họ đã bị đánh lừa trong các cuộc họp cung cấp thông tin gần đây của Quốc hội, và yêu cầu được biết kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lãnh đạo Venezuela bị Mỹ giam giữ trong khi người ủng hộ tuyên bố chống đối - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động cầm biểu ngữ tuần hành về phía Đại sứ quán Mỹ để biểu tình sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, tại Manila (Philippines), ngày 5.1.2026

ẢNH: REUTERS

Trong nước, các đồng minh của ông Maduro hiện tạm nắm quyền và lên án hành động của Mỹ là “bắt cóc” tổng thống trong âm mưu chiếm đoạt dầu mỏ mang tính đế quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ họp vào cùng ngày 5.1 để thảo luận về động thái của Mỹ, điều mà Tổng thư ký Antonio Guterres mô tả là “một tiền lệ nguy hiểm”.

Nga và Trung Quốc, cả hai đều là những nước ủng hộ chính của Venezuela, đã chỉ trích Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV cho biết ông đang theo dõi các sự kiện với “tâm trạng đầy lo lắng” và kêu gọi Venezuela duy trì độc lập, cũng như tôn trọng các quyền con người.

Ông Trump nói rằng Mỹ hiện tại sẽ quản lý quốc gia Nam Mỹ này cùng với trữ lượng dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên vẫn chưa rõ ông Trump dự định giám sát Venezuela như thế nào.

Việc tổng thống Mỹ tập trung vào các vấn đề đối ngoại đã làm dấy lên sự chỉ trích từ phía đảng Dân chủ và cũng có nguy cơ làm mất lòng một số người ủng hộ đã tán thành chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của ông và phản đối can thiệp vào nước ngoài.

