Tổng thống Zelensky được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2022

Tạp chí Time hôm 7.12 đã vinh danh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "Nhân vật của năm" năm 2022 vào hôm 7.12.

Theo Time, Tổng thống Zelensky đã truyền cảm hứng cho người Ukraine và giành được nhiều khen ngợi vì tinh thần dũng cảm trong cuộc xung đột với Nga.

Trong bình luận đi kèm, tạp chí Time nhắc lại việc ông Zelensky, một diễn viên hài trở thành nguyên thủ quốc gia của Ukraine, đã kiên quyết không rời bỏ thủ đô Kyiv sau khi xung đột với Nga nổ ra hồi cuối tháng 2. Ông đã hiệu triệu và đoàn kết người dân Ukraine thông qua các bài phát biểu từ Kyiv, cũng như đến nhiều nơi trên cả nước bất chấp chiến sự.

Tờ Time bắt đầu truyền thống bình chọn nhân vật của năm từ năm 1927.





Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã được vinh danh năm 2021, khi công ty ô tô điện của ông trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới.

Năm nay, một điểm đáng chú ý khác là nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink đã được bình chọn là “Nghệ sĩ giải trí của năm”.

Còn Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên người Malaysia đóng trong phim "Everything Everywhere All at Once", được vinh danh là “Biểu tượng của năm”.