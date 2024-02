Tổng thống Zelensky nói 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, Nga mất gấp 6 lần

Hôm 25.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có 31.000 binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu.

Đây là con số chính thức đầu tiên về thương vong của quân đội Ukraine sau hơn một năm. Vào cuối năm 2022, một trợ lý tổng thống thông báo 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Con số của ông Zelensky đưa ra khác hẳn so với thông tin do báo New York Times đưa ra vào tháng 8.2023. Khi đó, tờ báo này dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng gần 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, còn Nga có tới 120.000 binh sĩ thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky hôm 25.2 nói với các phóng viên rằng số quân Nga thiệt mạng trong xung đột là 180.000 người.

Người dân đến viếng mộ người thân là binh sĩ tham gia xung đột với Nga, tại Lviv (Ukraine), ngày 24.2.2024 REUTERS

Nga không tiết lộ tổn thất quân sự mà nước này xem là tuyệt mật. Cả hai bên thường xuyên mô tả tổn thất quân sự của bên kia là rất lớn.

Thương vong trên chiến trường là một chủ đề rất nhạy cảm ở Ukraine. Chính quyền Kyiv đang cố gắng thay đổi cách thức huy động dân thường tham gia lực lượng vũ trang sau khi cuộc phản công năm ngoái không chọc thủng được phòng tuyến của Nga.

Tổng thống Zelensky cho rằng kế hoạch đó đã bị rò rỉ đến giới lãnh đạo Nga trước khi được triển khai.

Ông cho biết các lực lượng Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine có một kế hoạch phản công mới, mà chi tiết của nó ông không thể tiết lộ công khai.