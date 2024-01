Điểm xung đột: Nga có chiêu mới ở Ukraine; Mỹ nói thương vong tại Gaza quá cao

Tiêu thụ điện trong tuần này đạt mức cao nhất do nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ukraine xuống mức âm 15 độ C. “Mức tiêu thụ tiếp tục gia tăng do nhiệt độ giảm đáng kể trên cả nước”, theo Ukrenergo.

Ukraine phải nhập khẩu điện từ Romania và Slovakia để đáp ứng nhu cầu, khi tiêu thụ điện sáng 9.1 đã cao hơn 5,8% so với ngày trước đó.

Hiện các nhà máy nhiệt điện tại Ukraine vẫn đang hồi phục sau khi bị Nga tấn công vào mùa đông năm ngoái, trong khi hệ thống điện mặt trời không thể hoạt động hết công suất do mây mù và thời tiết xấu.

Theo trang The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Ukraine, ngoài nguyên nhân thời tiết xấu, việc hạ tầng năng lượng bị tấn công cũng gây ra tình trạng mất điện.

Những diễn biến này cho thấy Nga tiếp tục thực hiện kế hoạch phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời tiết lạnh giá của mùa đông nhằm làm suy giảm tinh thần chiến đấu và khiến chính quyền Kyiv không thể tập trung vào các vấn đề ngoài chiến trường.

Hoạt động không kích cũng được Nga dồn dập tiến hành ở tiền tuyến. Báo The New York Times mới đây dẫn lời các binh sĩ Ukraine nói phía Nga đang sử dụng ngày càng nhiều “bom lượn” để phá hủy các công sự, boong-ke kiên cố của Ukraine tại tiền tuyến miền đông.

Chuyển sang tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Đài CNN ngày 9.1 đưa tin Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, nói với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng quân đội Israel cần “hoàn tất cuộc chiến" chống Hamas, nhằm đảm bảo giải cứu hết con tin và “an ninh người dân Israel”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Katz cũng đề cập đến nhu cầu có biện pháp ngoại giao để gây áp lực đối với Iran và Hezbollah, và tranh một cuộc chiến lan rộng có thể tàn phá Li Băng.

Trong dịp này, ông Blinken cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông Gallant cho biết Israel sẽ tăng cường chiến dịch tại khu vực Khan Younis phía nam Gaza cho đến khi tìm ra các thủ lĩnh Hamas và các con tin.

Ông Gallant thông báo với nhà ngoại giao Mỹ về chiến sự và lưu ý về “những thay đổi trong chiến thuật” ở phía bắc Gaza, khi quân đội Israel giảm quy mô giao tranh.

Trong khi đó, ông Blinken kêu gọi giới lãnh đạo Israel tránh làm hại dân thường, và bày tỏ quan ngại con số thương vong hàng ngày là quá cao.

Trong một diễn biến khác, Đài CNN dẫn lời thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas nhắc lại quan điểm của lực lượng này là sẽ chỉ thả các con tin Israel từ Gaza một khi tất cả tù nhân Palestine được thả từ các nhà tù ở Israel.

Ngoài ra, ông nói rằng Israel không thể đưa về con tin nào trước khi “phe kháng chiến chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn”. Israel cho rằng Hamas vẫn còn giữ 107 con tin người Israel tại Gaza, bên cạnh 25 con tin đã chết và vẫn chưa được trao trả.

Trong đợt tạm ngừng bắn từ ngày 24.11-1.12.2023, Hamas trao trả 105 con tin, đổi lại, 240 người Palestine được thả khỏi các nhà tù ở Israel.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 10.1.2024 của Báo Thanh Niên.