Tổng thư ký VFF: 'Sinh viên nên học tập tấm gương của HLV Park Hang-seo'

Chiều 9.2, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café De Măng Đen lần 1 năm 2023. Đây là năm đầu tiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và giải đấu được chính thức đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu thu hút hơn 40 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham dự. Theo đó, các trận đấu vòng loại sẽ khởi tranh từ ngày 17.2 đến 3.3 và vòng chung kết từ ngày 11.3 đến 26.3 tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).



Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi giải đáp thắc mắc của các đội bóng MINH TÂN

Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi là đại diện của VFF tham dự buổi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Khôi cho biết: "Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được kì vọng là sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường đại học - cao đẳng. Sân chơi nhằm giúp các bạn trẻ rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thi đấu bóng đá để đẩy mạnh việc phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao học đường, qua đó góp phần làm phong phú, phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn sân chơi bóng đá phong trào trong cả nước".

"Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" là slogan của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là. Tổng thư ký VFF cho biết ông rất thích thông điệp này.

Tôi rất thích slogan giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Khi chúng ta chơi đẹp, chúng ta sẽ được yêu mến, tôn trọng. Khi chúng ta thắng đẹp, chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả về mặt thành tích. Còn khi chúng ta cổ vũ đẹp, chúng ta sẽ để lại những hình ảnh khó phai mờ trong lòng khán giả yêu bóng đá sinh viên. Tôi không nói đâu xa, các bạn sinh viên hãy nhìn vào sự cống hiến của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Hình ảnh đẹp mà ông để lại, không chỉ về thành tích mà cả về tinh thần thi đấu cao thượng của các đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt. Và những hình ảnh rất đẹp ấy đã luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người hâm mộ. Đây chính là tấm gương mà các đội sinh viên nên học tập. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi

Tổng thư ký VFF nói tiếp: "Giải sẽ tuân thủ theo các quy định do VFF ban hành, y như các giải thuộc hệ thống thi đấu do VFF quản lý, tổ chức. Trong các quy định này, tôi muốn đề cập đến quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành mỗi năm. Đây là quy định hết sức cần thiết và quan trọng, để các thành viên tham dự một giải đấu có ý thức chấp hành tốt điều lệ giải. VFF chỉ mong quy định kỷ luật sẽ không có cơ hội được áp dụng tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".



Tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, vấn đề đối tượng được các trường quan tâm. Theo đó, đại diện các đội lo lắng sẽ có sự xuất hiện của các cầu thủ đang thi đấu giải hạng nhì quốc gia hoặc lứa U.21 của các CLB. Về việc này, ông Khôi giải đáp: "Về nguyên tắc ở tất cả các giải, các đội đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định đăng ký đối tượng. Ở giải này, chúng tôi ngoại trừ các cầu thủ đang chơi ở giải V-League và hạng nhất, vì đó là cầu thủ chuyên nghiệp.

Còn các cầu thủ U.21 và hoặc đang đá ở giải hạng nhì trở xuống đều là nghiệp dư đều được tham gia giải, thậm chí là sinh viên người nước ngoài đang theo học tại các trường ở Việt Nam. Lưun ý, về việc làm hồ sơ cho đối tượng tham gia, sinh viên là của chính trường đó, không được mượn trường khác, nhà trường phải dóng dấu xác nhận sinh viên của mình. Slogan là của giải đấu là đẹp, nên tôi hy vọng sẽ không có gian lận. Tôi tha thiết đề nghị các đội sẽ giữ cho sân chơi này thật đẹp".

Cuối cùng, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương đã đồng hành và ủng hộ, góp phần vào thành công chung của giải đấu.