Thời sự

Tông vào xe đầu kéo, xe con 'phơi bụng' trên cao tốc

Kiến Trần
Kiến Trần
11/03/2026 10:31 GMT+7

Không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc, chiếc ô tô con đã tông vào xe đầu kéo lưu thông cùng chiều rồi lật ngửa, biến dạng.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 11.3, tại Km217+100 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, đoạn thuộc địa phận P.Đồng Văn (Ninh Bình).

Tông vào xe đầu kéo, xe con 'phơi bụng' trên cao tốc- Ảnh 1.

Ô tô con bị biến dạng, lật ngửa sau cú va chạm

ẢNH: V.M

Thời điểm trên, anh Vũ Duy H. lái xe ô tô 5 chỗ lưu thông trên cao tốc hướng từ Ninh Bình về Hà Nội thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo do anh Vũ Đình C. điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô con bị lật ngửa, "phơi bụng" trên cao tốc. Chiếc xe này bị biến dạng, hư hỏng nặng và nhiều mảnh vỡ từ chiếc xe vương khắp hiện trường.

Cục CSGT cho hay, vụ tai nạn không thiệt hại về người. Sau khi xe bị lật, anh H. đã tự chui ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Cục CSGT) đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết, làm rõ nguyên nhân.

Theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế ô tô con không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

