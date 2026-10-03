Top 10 điểm nóng móc túi du khách, châu Âu chiếm phần lớn

Các vụ trộm cắp vặt hiếm khi được công khai như những vụ án bạo lực, nhưng chúng lại phá hỏng nhiều kỳ nghỉ hơn bất kỳ sự cố đơn lẻ nào khác. Dữ liệu gần đây được tổng hợp từ các đánh giá của du khách, báo cáo của cảnh sát và hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch đã phác họa một bức tranh khá rõ nét về những nơi vấn nạn này diễn ra nghiêm trọng nhất, và kết quả có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.

Nghiên cứu từ trang web so sánh giá Compare the Market đã chỉ ra những nơi tệ nhất, được các báo quốc tế dẫn lại và dưới đây là top 10 "điểm nóng" móc túi toàn cầu:

1.Paris, Pháp

Paris luôn đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng toàn cầu về nạn trộm cắp nhắm vào du khách, và các số liệu thực tế đã chứng minh điều này. Một nghiên cứu năm 2025 của Radical Storage, dựa trên việc phân tích hơn 13.000 đánh giá của du khách, cho thấy Paris xếp hạng nhất thế giới khi chiếm tới 16,5% tổng số các đề cập liên quan đến trộm cắp. Paris dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu với cách biệt lớn, khi có gần 30% tổng số đánh giá nhắc đích từ "móc túi".

Các "điểm nóng" về nạn trộm cắp đã được ghi nhận rõ ràng và có sự thống nhất đáng kể giữa các nghiên cứu. Tháp Eiffel, khu Montmartre, nhà thờ Sacré-Cœur và ga Gare du Nord là những địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng này, cùng với hệ thống tàu điện ngầm (métro) - đặc biệt là các tuyến trung tâm và tuyến RER đi đến sân bay Charles de Gaulle. Quy mô của vấn đề càng trở nên rõ nét hơn khi xem xét số liệu khu vực, bởi Paris ghi nhận hơn 260.000 vụ trộm cắp mỗi năm trên toàn vùng Île-de-France.

Dòng người đông đúc phía trước tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn tại hội chợ Giáng sinh Ảnh: Reuters

2.Las Vegas, Mỹ

Tình trạng lừa đảo và móc túi diễn ra tràn lan tại thành phố này - điều có lẽ không gây ngạc nhiên khi xét đến danh tiếng của nó như một "thiên đường cờ bạc". Thành phố giữ mức 47,69 trên thang điểm 100 về nỗi lo bị trấn lột hoặc cướp giật, cho thấy nhiều du khách cảm thấy hoàn toàn không an toàn khi đến đây.

3.New York, Mỹ

New York đạt mức điểm 49,68/100 về nỗi lo bị trấn lột hoặc cướp giật, mặc dù cần lưu ý rằng du khách quốc tế thường lo ngại nhiều hơn về các vụ lừa đảo. Việc đánh mất đồ đạc cũng là mối lo ngại lớn tại đây, bên cạnh nguy cơ bị trộm cắp.

4.Rome, Ý

Năm 2024, Rome ghi nhận hơn 2.000 vụ cướp - tăng 51,3% so với năm 2019 - trong khi số vụ móc túi vọt lên 33.455 trường hợp (tăng 68,0%); đáng chú ý, đài phun nước Trevi, đấu trường La Mã (Colosseum) và đền Pantheon liên tục nằm trong danh sách những địa điểm du lịch "nguy hiểm" nhất thế giới.

Bên ngoài Đấu trường La Mã là nơi có nhiều kẻ móc túi quanh quẩn Ảnh: Reuters

5.Los Angeles, Mỹ

Los Angeles đạt 15,2 trên thang điểm 100 về chỉ số trộm cắp vặt và lừa đảo. Thành phố này nổi tiếng với tình trạng tội phạm vặt, bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng. Bạn cần đặc biệt cảnh giác tại các khu vực giải trí về đêm và những địa điểm du lịch đông đúc như đại lộ Hollywood.

6.London, Vương quốc Anh

Tại London, nạn móc túi diễn ra cực kỳ phổ biến với các thủ đoạn thường gặp như nhắm vào người mua sắm, hoạt động theo nhóm để đánh lạc hướng nạn nhân và lợi dụng những nơi đông đúc để che giấu hành vi phạm tội.

7.Athens, Hy Lạp

Với lượng lớn du khách đổ về, khu di tích cổ Acropolis trở thành "địa bàn" hoạt động của những kẻ trộm cắp, do đó du khách cần hết sức chú ý và cảnh giác.

8.Sofia, Bulgaria

Với số điểm 29,19 trên thang điểm 100, Sofia (Bulgaria) đứng thứ 8. Các vụ lừa đảo là vấn đề đáng lo ngại tại đây, đặc biệt là tình trạng taxi "chặt chém" và các chiêu trò lừa đảo khi đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt lưu ý khi ở quanh khu vực ga trung tâm Sofia, Bến xe Trung tâm và cầu Sư tử (Lions' Bridge), vì những nơi này có thể mang lại cảm giác kém an toàn, nhất là vào ban đêm.

Du khách quan sát những người biểu tình phản đối tình trạng du lịch đông đúc ở Barcelona Ảnh: Reuters

9.Barcelona, Tây Ban Nha

Kẻ móc túi thường trà trộn vào đám đông tại Las Ramblas - một trong những con phố sầm uất nhất Barcelona - cũng như ở Quảng trường Catalunya, khu Barrio Gotico và phố Carrer Montcada. Theo cảnh sát Barcelona, móc túi chiếm 48,1% tổng số vụ phạm tội tại thành phố này trong năm 2023.

Tin vui là xu hướng này dường như đang đảo chiều nhờ một chiến dịch trấn áp quyết liệt của cảnh sát. Theo lực lượng Mossos d'Esquadra, chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, đã có 85 đối tượng tái phạm có tiền án bị bắt giữ - con số này cao gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2025. Dẫu vậy, tình hình chưa được cải thiện triệt để và lưu ý rằng thủ đoạn của kẻ gian thường tuân theo một quy luật nhất định: chúng nhắm vào những nơi hội tụ đủ ba yếu tố: đám đông chen chúc, du khách mất cảnh giác và lối thoát hiểm nhanh chóng.

10.Amsterdam, Hà Lan

Khép lại danh sách này là Amsterdam - thành phố cũng đối mặt với nạn móc túi hàng năm, giống như nhiều đô thị lớn khác tại châu Âu. Các khu vực có nguy cơ cao bao gồm Quảng trường Dam, ga Trung tâm, Bảo tàng Rijksmuseum và một số khu vực thuộc khu đèn đỏ vào ban đêm.