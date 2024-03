Top 10 kem chống nắng cho da khô mềm mượt, tươi trẻ được tìm mua nhiều

Chắc chắn làn da khô của bạn sẽ dần trở mềm mượt tự nhiên mà vẫn được bảo vệ khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

1. Kem chống nắng vật lý dưỡng ẩm, phục hồi da Rejuvaskin Mineral Facial

Vị trí top 1 trong danh sách kem chống nắng cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ - Rejuvaskin. Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu nhưng kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial đã nhanh chóng được lòng các tín đồ skincare. Rejuvaskin Mineral Facial thuần vật lý kết hợp giữa 2 yếu tố bảo vệ và phục hồi tạo nên lớp màng chắn 20% Zinc Oxide bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da. Còn 4% Niacinamide giúp làm dịu, tái tạo và phục hồi da, phù hợp với cả những làn da yếu, mụn, nhạy cảm hay đang treatment. Đặc biệt, kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial còn chứa các thành dưỡng ẩm cho làn da khô như vitamin B5, vitamin E giúp làn da luôn ẩm mịn ngăn ngừa da khô bong tróc do tác hại của tia UV hay các yếu tố môi trường khác. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da khô hay da nhạy cảm, da đang treatment. An toàn với cả phụ nữ mang thai và trẻ em từ 2 tuổi.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, vitamin B5, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng ngăn ngừa 97% tia UVB và UVA.

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử – nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Bổ sung và duy trì độ ẩm cho làn da luôn mềm mịn, tươi trẻ ngăn ngừa tình trạng da khô, bong tróc do ánh nắng.

Chỉ số bảo vệ SPF 32, không gây kích ứng, đảm bảo chống lại tia UV.

Tăng cường sức khỏe thượng bì, chống oxy hóa cho làn da tươi trẻ hơn.

Khả năng kiểm soát dầu khá tốt cho làn da luôn khô thoáng ngăn ngừa mụn hình thành.

Nâng tông nhẹ nhàng, che phủ khuyết điểm nhanh chóng cho lớp finish mịn đẹp trắng hồng tự nhiên. Hoàn toàn không tại vệt trắng hay tình trạng trắng bệch gây mất thẩm mỹ.

Phát huy tác dụng bảo vệ da ngay khi bôi lên mà không cần phải đợi.

Sản phẩm được kiểm nghiệm lâm sàng, an toàn cho cơ thể và môi trường.

Không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng. Có thể sử dụng như một lớp kem lót trước khi trang điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000đ/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 50% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Top 2 là một sản phẩm khá quen thuộc với các tín đồ skincare trên toàn thế giới đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Điểm ưu việt của kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream là ứng dụng công nghệ Encapsulation Technology tạo hàng rào bảo vệ da và thúc đẩy các thành phần trong kem chống nắng hoạt động tối ưu trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm.

Bên cạnh đó, kem chống nắng Martiderm còn chứa các thành phần dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da khỏe khoắn từ sâu bên trong như Proteoglycans, Spectrum Complex, phức hợp Hyaluronic Acid & Silicon Complex. Vậy nên, MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream phù hợp với mọi làn da; kể cả làn da khô, da nhạy cảm hay da đang treatment.

Thành phần chính: Encapsulated Sunscreen, phức hợp Spectrum Complex, Proteoglycans, tiền Vitamin A, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của cả tia UVA, UVB, tia hồng ngoại, ánh sáng xanh… cho làn da luôn rạng rỡ, tươi trẻ.

Bổ sung độ ẩm cho làn da nhạy cảm hay da khô cũng luôn mềm mịn mỗi ngày.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe khoắn chống lại tình trạng da cháy nắng, bỏng nắng.

Sửa chữa tổn thương DNA ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da khỏe đẹp hơn.

Phục hồi nhanh chóng làn da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng mặt trời.

Kết cấu dạng kem lỏng, không nâng tone cho lớp finish mịn đẹp, căng bóng tự nhiên không gây bóng nhờn hay tạo vệt trắng.

Cảm giác thoa xong mỏng nhẹ, không nặng mặt. Mùi hương thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi sử dụng.

Phù hợp với mọi nền da, không gây kích ứng kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu, đang treatment.

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-chong-nang-martiderm.html

3. Kem chống nắng SVR Sun Secure Fluide SPF50

On top 3 kem chống nắng cho da khô được yêu thích thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu SVR lừng danh nước Pháp. Kem chống nắng SVR Sun Secure Fluide SPF50+ ứng dụng công nghệ Integral Secure Technology với màng lọc UV thế hệ mới giúp bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB. Đặc biệt, sản phẩm còn chứa các hoạt chất dưỡng ẩm và chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làn da luôn sáng khỏe, mềm mịn, tràn đầy sức sống. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm, da khô bong tróc hay làn dễ kích ứng của trẻ nhỏ.

Thành phần chính: Phức hợp tế bào chống oxy hóa Liposomal [B-carotene + Detoxophane®], Niacinamide, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi tác hại tia UVA, UVB; nhất là chống lại cả những tia bức xạ dài như UVA1 - loại bức xạ mà có thể đâm xuyên xuống tầng hạ bì khiến cho cấu trúc da bị tổn thương trầm trọng.

Làm dịu và cấp ẩm tốt, hạn chế da bị khô, mất nước khi hoạt động ngoài trời.

Bảo vệ da khỏi nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời gay gắt giúp ngăn chặn cháy nắng và bỏng rát.

Tăng cường sức đề kháng của các tế bào da chống lại tác hại từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Kết cấu dạng sữa lỏng dịu nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng nên không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

An toàn cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng với ánh nắng mặt trời.

Thiết kế dạng tuýp màu cam bắt mắt, tiện lợi và đảm bảo vệ sinh. Dung tích vừa phải, dễ dàng đem theo khi đi ra ngoài, đi du lịch.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/svr/kem-chong-nang-ngan-ngua-lao-hoa-svr-sun-secure-fluide-spf50.html

4. Kem chống nắng cho da khô La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+

Top 4 xứng đáng trong danh sách kem chống nắng cho da khô này là siêu phẩm cũng đến từ nước Pháp thuộc thương hiệu La Roche-Posay. Kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+ Anthelios Shaka Fluid SPF50+ là phiên bản mới cải tiến của dòng chống nắng Anthelios XL Fluid Ultra-Light được nâng lên một tầm cao mới với chỉ số chống nắng PPD 46 và chất kem gần như vô hình trên da. Vừa có tác dụng bảo vệ khỏi tác hại của tia UVA, UVB; kể cả tia UVA dài vừa bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da khô hay làn da nhạy cảm dễ kích ứng.

Thành phần chính: Màng lọc độc quyền XL-Protect, hạt Polymers thông minh, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Chỉ số chống nắng cao, bảo vệ da hiệu quả trước tác hại của tia UVA, UVB; kể cả tia UVA dài ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Làm dịu làn da kích ứng, mẩn đỏ do tiếp xúc với tia UV.

Bổ sung độ ẩm ngăn ngừa da bong tróc, cháy nắng hay bỏng nắng.

Khả năng chống nước cũng khá tốt nên phù hợp với những bạn hoạt động thể thao ngoài trời hay đi bơi.

Kết cấu dạng sữa lỏng màu trắng nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít hay tạo vệt trắng. Lớp finish mịn màng, căng sáng tự nhiên với khả năng nâng tone cực nhẹ nhàng.

Mùi hương dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng.

Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng với làn da nhạy cảm, da khô hay da mỏng yếu.

Giá niêm yết chính hãng: 535.000đ/ 50ml

5. Nhũ tương chống nắng vật lý Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 5 là sản phẩm kem chống nắng cho da khô đến từ thương hiệu Nhật bản – Sakura. Nhũ tương chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ nổi bật với sự góp mặt của 2 thành phần Zinc Oxide và Titanium Dioxide giúp bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UVA, UVB hay các yếu tố môi trường khác. Sản phẩm không chứa cồn, paraben nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da khô.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của UVA, UVB cho làn da luôn tươi trẻ.

Bổ sung độ ẩm ngăn ngừa da khô, mẩn đỏ khi tiếp xúc với tia UV.

Khả năng chống nước vừa phải nên các bạn có thể yên tâm khi hoạt động ngoài trời hay tham gia các hoạt động thể thao.

Kết cấu dạng sữa, mỏng nhẹ giúp sản phẩm dễ tán và thấm nhanh trên da, cảm giác da thoáng ráo, không nhờn dính chỉ sau từ 2 - 3 phút apply.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da khô, da đang treatment.

Giá niêm yết chính hãng: 955.000đ/ 60g

6. Kem chống nắng cho da khô Heliocare Advanced Cream SPF50

Vị trí thứ 6 thuộc về kem chống nắng cho da khô của thương hiệu Heliocare đến từ nước Mỹ. Kem chống nắng phổ rộng Heliocare Advanced Cream SPF50 sở hữu công nghệ Fernblock® độc quyền chiết xuất cây dương xỉ Polypodium Leucotomos (PLE) bảo vệ da khỏi tác hại của UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Phù hợp với da thường và khô, hỗn hợp thiên khô.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Fernblock®, Glycosylase, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn mềm mịn và ngăn ngừa tình trạng da bong tróc, mẩn đỏ khi tiếp xúc với tia UV.

Kết cấu dạng sữa màu trắng thẩm thấu nhanh chóng mà không gây vệt trắng. Lớp finish mịn đẹp tự nhiên, không gây bóng nhờn.

Thành phần an toàn với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm và làn da khô.

Giá niêm yết chính hãng: 1.300.000đ/ 50ml

7. Kem dưỡng da chống nắng Murad Essential-C Day Moisture SPF 30 +++

Top 7 kem chống nắng cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Murad của nước Mỹ. Kem chống nắng Murad Essential-C Day Moisture SPF 30 +++ với khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung độ ẩm cho làn da khô luôn ẩm mịn, tươi mới mỗi ngày.

Thành phần chính: Ectoin, Skin Repair System, vitamin C thế hệ mới.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng vượt trội bảo vệ da trước tác hại của cả tia UVA, UVB.

Cung cấp độ ẩm cho làn da luôn ẩm mịn ngăn ngừa tình trạng da bỏng nắng, cháy nắng.

Khả năng chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo bên mình.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 2.090.000đ/ 50ml

8. Sữa dưỡng ẩm chống nắng Paula’s Choice Calm Mineral Moisturizer SPF 30 Dry Skin

Top 8 là kem chống nắng Paula’s Choice Calm Mineral Moisturizer SPF 30 Normal To Dry với công thức chống nắng vượt trội cùng thành phần thiên nhiên an toàn, dịu nhẹ vừa bảo vệ làn da khỏi những yếu tố gây lão hóa, nám sạm. Đồng thời, bổ sung độ ẩm và cải thiện kết cấu da, giúp da tươi trẻ, mịn màng hơn. Phù hợp với làn da nhạy cảm, da khô hay da dễ kích ứng.

Thành phần chính: Tocopheryl Acetate, Hyaluronic Acid, Titanium Dioxide, Zinc Oxide.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng vượt trội, loại bỏ đi sự tác động tiêu cực từ tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Tạo ra lớp màng bảo vệ và duy trì độ ẩm cần thiết cho da luôn mềm mượt, căng trẻ.

Có chứa hợp chất ngăn ngừa lão hóa nên hạn chế sự hình thành nếp nhăn trên da.

Kết cấu mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Giá niêm yết chính hãng: 980.000đ/ 60ml

9. Kem chống nắng Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 Premium

Top 9 kem chống nắng cho da khô thuộc về sản phẩm của thương hiệu Obagi xuất xứ từ Mỹ. Kem chống nắng Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 Premium không chỉ bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa da. Mà còn cấp ẩm, làm dịu và trẻ hóa cho làn da ngày càng mềm mượt, trắng hồng và tươi trẻ hơn mỗi ngày. Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da khô hay da nhạy cảm.

Thành phần chính: 10.5% Zinc Oxide, 7.5% Octinoxate, vitamin C, vitamin E, tảo biển đỏ.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng màng lọc chống nắng hóa học lai vật lý, bảo vệ da toàn diện trước tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung các thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu giúp làm dịu da ngăn ngừa da bong tróc, khô ráp khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ngăn ngừa tình trạng da bỏng nắng, cháy nắng.

Chống oxy hóa mạnh mẽ và phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn hay tạo vệt trắng.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 28g, 1.350.000đ/ 85g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-duong-da-obagi-sun-shield-spf-50.html

10. Kem chống nắng vật lý VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Kết thúc danh sách top kem chống nắng cho da khô này thuộc về một sản phẩm cũng xuất xứ từ Mỹ của thương hiệu VI Derm. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen sử dụng màng lọc chống nắng tối ưu giúp bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Ưu việt hơn, sản phẩm có chứa vitamin E và các chất oxy hóa vừa cấp ẩm, vừa nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi trẻ hơn dài lâu. Đây chính là bảo bối bảo vệ da mỗi ngày cho các bạn có làn da khô, mỏng yếu, nhạy cảm hay đang treatment, sau liệu trình thẩm mỹ.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng quang phổ rộng, bảo vệ da khỏi tác hại của cả UVA, UVB cho làn da tươi trẻ.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu ngăn ngừa cháy nắng, bỏng rát cho làn da luôn mềm mượt.

Phục hồi và sửa chữa tế bào hư tổn, ngăn ngừa sự phát triển của gốc tự do.

Tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh.

Ứng dụng công thức độc đáo không để lại vệt trắng nên phù hợp với mọi tông da.

Dùng bảo vệ và phục hồi cho da đang treatment, sau peel… cực kỳ thích. Da hồi phục rất nhanh.

Kết cấu kem siêu mềm mượt, dễ tán đều, thẩm thấu rất nhanh, không bết dính. Cảm giác sau khi thoa rất mỏng nhẹ, dễ chịu.

Thành phần an toàn và lành tính, da nhạy cảm hay da khô dùng cực kỳ yên tâm.

Dung tích nhỏ gọn, dễ dàng mang đi bất cứ nơi đâu như công tác, đi du lịch…

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000đ/ 59ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

Mỗi siêu phẩm kem chống nắng cho da khô ở trên đều có ưu điểm riêng. Tùy vào nhu cầu và tình trạng da thực tế mà nên lựa chọn "bảo bối" bảo vệ tốt nhất cho làn da khô ráp hiện tại của mình. Chú ý, dù các bạn chọn bất cứ sản phẩm kem chống nắng nào cũng cần tìm hiểu kỹ và chỉ nên mua tại đại lý phân phối chính hãng.