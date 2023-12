Top 10 phim đạt doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất năm 2023

Tuy nhiên, có một vài điều bất ngờ, bao gồm Barbie - bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử - và phim hoạt hình Pixar ban đầu được cho là thất bại về doanh thu phòng vé nhưng bất ngờ lội ngược dòng.

Phim Barbie dẫn đầu danh sách IMDb

Giữ vị trí số 1 là Barbie với tổng doanh thu toàn cầu hơn 1,44 tỉ USD với ngân sách sản xuất chỉ 145 triệu USD. Bộ phim gây bất ngờ mùa hè qua với sự tham gia của Margot Robbie trong vai chính đã trở thành bộ phim đầu tiên của một nữ đạo diễn (Greta Gerwig) vượt qua 1 tỉ USD tại phòng vé.

Đây cũng là bộ phim nhanh nhất của Warner Bros. vượt mốc 1 tỉ USD chỉ sau 17 ngày, kỷ lục trước đó do Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 nắm giữ.

The Super Mario Bros. Movie IMDb

Số 2 là The Super Mario Bros. Movie đạt 1,36 tỉ USD (chi phí sản xuất 100 triệu USD). Bộ phim phá vỡ rất nhiều kỷ lục, bao gồm cả doanh thu tuần mở màn cao nhất đối với một bộ phim hoạt hình. Và đây cũng là bộ phim dựa trên trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất .

Việc thiếu phim dành cho trẻ em phát hành từ tháng 1 đến tháng 4 có thể đã giúp thúc đẩy thành công vượt bậc của bộ phim.

Oppenheimer IMDb

Tác phẩm về cha đẻ bom nguyên tử Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan giữ vị trí thứ 3 với 951 triệu USD, trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Guardian of the Galaxy 3 IMDb

Với ngân sách làm phim 250 triệu USD, Guardian of the Galaxy 3 do James Gunn đạo diễn thu về 845 triệu USD, đứng thứ 4. Đây là một trong những thương hiệu thành công nhất của Vũ trụ điện ảnh MCU.



Fast X IMDb

Hạng 5 thuộc về Fast X với sự góp mặt của dàn sao: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa… Phim đạt 704 triệu USD, giữ vị trí thứ 5.



Spider-Man: Across The Spider-Verse IMDb

Phim hoạt hình Spider-Man: Across The Spider-Verse đạt doanh thu đến 690 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ hơn 100 triệu USD.

The Litttle Mermaid

IMDb

Từ hạng 7 đến hạng 10 trong danh sách phim đạt doanh thu cao trong năm 2023 là The Litttle Mermaid (569 triệu USD), Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (567 triệu USD), Elemental (496 triệu USD), Ant-Man and The Wasp: Quantumania (476 triệu USD).