Top 5 kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn được tìm mua nhiều hiện nay

Đây đều là những sản phẩm kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn được người dùng tin tưởng và tìm mua nhiều hiện nay. Mỗi sản phẩm kem trị thâm do côn trùng cắn có ưu điểm riêng, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

1. Kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 1 kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn chắc chắn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ. Kem trị sẹo thâm Rejuvaskin Scar Esthetique được thiết kế đặc biệt để giảm sự xuất hiện của vết thâm do muỗi cắn, kiến cắn hay viêm da nhờ có chứa thành phần quan trọng là 2 loại peptides Palmitoyl Oligopeptide và Palmitoyl Tetrapeptide. Chúng có tác dụng thúc đẩy sản xuất collagen, elastin làm mờ thâm và cải thiện kết cấu cho làn da tươi sáng đều màu. Bên cạnh đó, kem trị sẹo Scar Esthetique chứa 23 chiết xuất tự nhiên, nổi bật là chiết xuất hoa cúc, hành tây, rong biển… làm dịu da, chống viêm tự nhiên, chống ô xy hóa và giảm sự hình thành sẹo. Q-Enzyme Q10 là một loại enzyme có khả năng làm dịu da và tăng cường quá trình tái tạo tế bào da ngăn ngừa vết thâm hình thành. Còn thành phần như Squalane đóng vai trò quan trọng giúp cung cấp độ ẩm cho da, làm mờ vết thâm nhanh chóng. Retinyl Palmitate - một dạng vitamin A, có tác dụng kích thích quá trình tái tạo da và hỗ trợ làm mờ vết thâm.

Không chỉ có tác dụng làm mờ vết thâm do côn trùng cắn, Scar Esthetique còn làm mờ các vết thâm từ nhiều nguyên nhân khác nhau như bỏng bô xe, trầy xước do té ngã, thâm sau mụn, sẹo rỗ, lõm. Scar Esthetique là sản phẩm hỗ trợ cải thiện những vết sẹo thâm, rỗ, lõm được sản xuất theo quy trình chặt chẽ, được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng hay châm và an toàn cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Thành phần chính: Polypeptide, Vitamin A, chiết xuất hành tây, hoa Calendula, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C, Hyaluronic Acid…

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường sản sinh tế bào keratine làm mờ vết thâm nhanh chóng cho làn da dần tươi sáng đều màu.

Ức chế tăng sinh melanine làm mờ vết sẹo thâm nhanh chóng và ngăn ngừa hình thành mới.

Thúc đẩy lưu thông máu và ngăn ngừa tình trạng viêm sưng, khô rát tại vị trí vết sẹo.

Ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn giúp vết sẹo nhanh liền.

Bổ sung năng lượng cho tế bào và phục hồi tổn thương tổn giúp làn da nhanh mịn màng, tươi sáng đều màu như ban đầu.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do cho làn da luôn tươi trẻ, đều màu ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện.

Làm da trắng sáng ngăn ngừa sẹo thâm, nám sạm hình thành.

Hiệu quả với cả sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm mới và sẹo lâu năm.

Dung tích đa dạng 10ml, 30ml và 60ml đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng với kích thước mọi vết sẹo.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít hay bưng bít lỗ chân lông.

Không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng. An toàn với cả trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Hiệu quả đã được công nhận và có mặt tại nhiều bệnh viện cấp quốc gia và chuỗi nhà thuốc toàn quốc.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/10ml, 650.000đ/30ml và 1.200.000đ/60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

2. Kem trị thâm dưỡng trắng da White Doctors Spotless Acne

Top 2 kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn là sản phẩm đến từ thương hiệu White Doctors. Ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất của Mỹ cùng hoạt chất dưỡng chất làm sáng da nổi bật như Niacinamide, Collagen, Glycerin... kem trị sẹo thâm White Doctors Spotless Acne thúc đẩy sản sinh collagen và ức chế hình thành melanin làm mờ thâm cho làn da mịn màng, tươi sáng đều màu. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Niacinamide, Collagen và Glycerin, Ascorbyl linoleate, dịch chiết hạt sen, tinh dầu ô liu.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới giúp làm đều vùng da sẹo thâm nhanh chóng.

Hạn chế hình thành sắc tố melanin ngăn ngừa sẹo thâm hình thành hay đậm màu hơn.

Làn da tươi sáng đều màu sau từ 8-10 tuần sử dụng đều đặn và đúng cách.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da ẩm mịn, căng bóng ngậm nước ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Làm đều vùng da nám sạm, tàn nhang và đốm nâu.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh và không gây bóng nhờn hay cảm giác nặng mặt.

Bảng thành phần thiên nhiên lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 580.000đ/ 25g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-tham-mun-white-doctors.html

3. Kem trị sẹo thâm Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 3 kem trị thâm do côn trùng cắn thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Murad nổi tiếng hàng đầu tại nước Mỹ. Chiết xuất từ các thành phần dưỡng trắng da hiệu quả như Salicylic Acid (BHA), vitamin C kết hợp công nghệ trị sẹo độc quyền, kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment làm mờ sẹo thâm do mụn hay vết thâm do côn trùng cắn chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn. Sản phẩm còn có tác dụng tăng sinh collagen cho làn da dần tươi trẻ, đều màu và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol & Hexylresorcinol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Loại sạch lớp tế bào chết cho làn da bật tone và đều màu tức thì.

Hạn chế sản sinh melanin ngăn ngừa vết sẹo thâm đậm màu hơn và hình thành mới.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng bóng ngậm nước và ngăn ngừa hình thành các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện kết cấu cho bề mặt da luôn phẳng mịn và ngăn ngừa sẹo rỗ, sẹo lõm.

Kết cấu dạng kem màu trắng, mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần không chứa hương liệu nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

4. Kem trị sẹo thâm Fixderma Scar Gel

Top 4 kem trị sẹo thâm do côn trùng đốt đang được yêu thích hiện nay gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Fixderma của Mỹ. Kem trị sẹo thâm Fixderma Scar Gel hiệu quả làm mờ sẹo thâm và ngăn ngừa tái phát. Nhưng với sẹo thâm lâu năm thì hiệu quả còn chậm và chưa rõ rệt.

Thành phần chính: Aqua, Allium Cepa Bulb Extract, Aloe barbadensis leaf juice, Nicotinamide, Glycerol, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm mờ sẹo thâm do mụn, bỏng, rạn da hay côn trùng cắn.

Cung cấp độ ẩm làm mềm vùng da sẹo và thúc đẩy nhanh chóng phục hồi vùng da tổn thương.

Ngăn ngừa hình thành vết thâm do côn trùng cắn cho làn da mịn màng, tươi sáng đều màu.

Làm sạch lớp tế bào chết cho làn da mịn nhặn và đều màu da.

Hiệu quả hơi chậm nên cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài.

Giá niêm yết chính hãng: 278.000đ/ 15g

5. Kem trị sẹo thâm A-Derma Epitheliale A.H

Top 5 kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn đến từ thương hiệu A-Derma có lịch sử lâu đời tại Pháp. là một thương hiệu chăm sóc da có lịch sử lâu dài tại Pháp, nổi tiếng với việc sử dụng chiết xuất từ yến mạch trong các sản phẩm của mình. Kem trị sẹo của A-Derma Epitheliale A.H với chiết xuất cây yến mạch Rhealba®, Axit Hyaluronic, Dipeptide L-ALA-L-GLU, Glycerin, Squalane… làm mờ vết thâm nhanh chóng cho làn da tươi sáng đều màu. Thành phần đều có nguồn gốc từ thiên nhiên nên an toàn, lành tính và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất cây yến mạch Rhealba®, Axit Hyaluronic, Dipeptide L-ALA-L-GLU, Glycerin, Squalane, Dimethiconol…

Ưu điểm nổi bật:

Làm mờ vùng da sẹo thâm loang lổ cho làn da tươi sáng đều màu.

Bổ sung độ ẩm làm dịu và phục hồi nhanh chóng làn da bị tổn thương tại vùng sẹo.

Tăng cường sản sinh collagen ngăn ngừa sẹo thâm hình thành và làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp, tươi mịn trở lại.

Thành phần lành tính, không chứa paraben nên an toàn với mọi làn da và hoàn toàn không gây kích ứng.

Chú ý, thoa một lượng vừa đủ và nhớ massage để kem thẩm thấu, tránh gây cảm nhớ nhờn rít. Bởi khả năng thẩm thấu của kem hơi chậm.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml và 650.000đ/ 30ml

Với top 5 kem trị sẹo thâm do côn trùng cắn ở trên, chắc chắn bạn đã tìm được một sản phẩm phù hợp rồi đúng không nào. Dù lựa chọn loại kem trị sẹo nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng và uy tín hàng đầu hiện nay.