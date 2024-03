Top 5 sản phẩm skincare đáng mua từ thương hiệu dược mỹ phẩm của Mỹ

Theo tổng hợp thực tế, dưới đây là danh sách 5 sản phẩm skincare thuộc các thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Mỹ đang được yêu chuộng hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đó là những siêu phẩm nào và bạn đã sở hữu một trong số đó chưa nhé!

1. Sữa rửa mặt Cerave Foaming Facial Cleanser cho da dầu dạng gel tạo bọt

Sản phẩm đầu tiên được nhắc tên trong danh sách này đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Cerave hàng đầu tại Mỹ. Sữa rửa mặt Cerave Foaming Facial Cleanser nổi bật với các thành phần Ceramides, Niacinamide, Glycerin, Hyaluronic Acid… giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm cho làn da sạch mịn kin kít mà không lấy đi độ ẩm tự nhiên. Cảm giác sạch sâu mà không hề có cảm giác khô căng mà ngược lại rất ẩm mịn, căng mướt. Kết cấu dạng gel tạo bọt với mùi hương dịu nhẹ nên không gây cảm giác khó chịu mỗi khi sử dụng.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi độc quyền hấp dẫn tại đây: https://ceraveskincare.vn/san-pham/sua-rua-mat-cho-da-dau-cerave-foaming-facial-cleanser.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32

Siêu phẩm thứ 2 được nhắc đến trong danh sách này là "con cưng" của nhà dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 30 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 với màng lọc chống nắng vật lý với 20% Zinc Oxide bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da. Bên cạnh đó, Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 còn chứa 4% Niacinamide, vitamin E, vitamin B5 vừa bổ sung độ ẩm vừa giúp kiềm dầu cho làn da luôn thông thoáng ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Đây còn là sản phẩm còn hỗ trợ cho làn da khỏe mạnh và giúp ngăn ngừa tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím. Đặc biệt, thành phần không chứa hương liệu hay paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay đang treatment. Khả năng nâng tone cực nhẹ nhàng, trắng hồng tự nhiên mà không gây vệt trắng hay bóng nhờn.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 50% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Dung dịch loại bỏ tế bào chết Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Sản phẩm skincare được gọi tên tiếp theo đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Paula’s Choice. Dung dịch Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant là sản phẩm chạy của Paula’s Choice trên toàn thế giới với khả năng loại sạch lớp tế bào chết, đồng thời cung cấp độ ẩm cho làn da mềm mịn, tươi sáng rạng ngời hơn. Dung dịch tẩy tế bào chết Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant còn kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả giúp hỗ trợ điều trị mụn và thu nhỏ lỗ chân lông. Đặc biệt, sản phẩm còn có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, hỗ trợ tái tạo tế bào từ sâu bên trong cho làn da tươi trẻ hơn. Công thức dịu nhẹ cho phép quá trình tẩy da chết an toàn, hiệu quả hơn. Một lựa chọn lý tưởng cho tình trạng lỗ chân lông bị tắc hoặc mụn đầu đen.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/dung-dich-loai-bo-te-bao-chet-paulas-choice-skin-perfecting-2-bha-liquid-exfoliant.html

4. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Thương hiệu dược mỹ phẩm của Mỹ tiếp theo có sản phẩm được gọi tên đến từ VI Derm. Nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa Retinol, 10% Axit Glycolic và Axit Azelaic; kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ngăn chặn tác hại của gốc tự do ngăn ngừa sự lão hóa da. Đồng thời, VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer thúc đẩy sản sinh collagen mạnh mẽ, tái tạo bề mặt làm mờ đốm nâu, tàn nhang và lấp đầy nếp nhăn cho làn da tươi trẻ, sáng mịn, rạng ngời. Hiệu quả thấy rõ rệt chỉ sau 7 ngày sử dụng.

Nổi bật, kem chống lão hóa VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer đã ứng dụng công nghệ Retinol độc quyền của hãng VI Derm bằng cách sử dụng THD Ascorbate - một dạng vitamin C Truyền THD Ascorbate thẩm thấu vào tận sâu vào lớp hạ bì. Chính sự kết hợp này giúp khuếch đại tác dụng của Retinol, mang lại hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa làn da nhanh nhất mà hoàn toàn không gây tác dụng phụ như mẩn đỏ, bong tróc. Vậy nên, các bạn có thể yên tâm sử dụng VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer, phù hợp với mọi nền da.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

5. Kem dưỡng giúp phục hồi Obagi Clinical Kinetin Hydrating Cream

Top 5 thuộc về thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi cũng lừng danh tại Mỹ. Kem dưỡng Obagi Clinical Kinetin+ Hydrating Cream hội tụ đầy đủ các thành phần chất lượng mà an toàn như Kinetin+, vitamin E, Ascorbic Acid (Vitamin C), vitamin B5, nước ép lô hội… giúp làm dịu da tức thì, giảm kích ứng hay tình trạng mẩn đỏ, viêm sưng. Đồng thời, bổ sung độ ẩm và phục hồi nhanh chóng tổn thương cho làn da sớm mịn màng, căng bóng trở lại. Kem Obagi Clinical Kinetin Hydrating Cream cũng chống lại sự oxy hóa, làm đầy nếp nhăn và duy trì độ săn chắc cho làn da tươi trẻ, rạng rỡ. Sản phẩm phù hợp với những người có làn da mỏng yếu, bị tổn thương do môi trường, đã dùng kem trộn hay đang điều trị da công nghệ cao. Hay những làn da mỏng yếu, khô ráp, làn da lão hóa và muốn tăng cường sức đề kháng cho da khỏe đẹp, căng bóng hơn.

Với top 5 sản phẩm chăm sóc da đến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ ở trên, các bạn đã kịp sở hữu "cái tên" nào chưa. Hãy tìm hiểu và kịp bổ sung sản phẩm phù hợp vào chu trình skincare của mình để có làn da khỏe đẹp, sáng đẹp rạng ngời. Hãy nhớ dù lựa chọn bất cứ sản phẩm nào cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo chất lượng và ngăn ngừa tình trạng kích ứng, gây hại tới sức khỏe của làn da.