Top Chef Việt Nam 2026: Những nguyên liệu ám ảnh nhất đời làm bếp

Khán giả bất ngờ khi tập mở màn Top Chef Việt Nam 2026 (phát sóng tối 3.8 trên VTV3) đưa ra một trong những thử thách khó nhất: bảy cặp đầu bếp phải chế biến món Việt từ những nguyên liệu "xấu xí", được hé lộ qua các gợi ý đầy ẩn ý như "bên ngoài đầy gai, bên trong là vàng", "quái vật đại dương", hay "thứ người ta thường bỏ đi lại là phần ngon nhất".

Các chef hồ hởi bước vào căn bếp của Top Chef Việt Nam 2026 Ảnh: BTC

Khi chiếc hộp bí mật mở ra với nhum biển, cá mặt quỷ, lòng heo, ốc bàn tay quỷ, con dông, nhộng tằm..., nhiều chef không giấu được sự bất ngờ. Không ít người thừa nhận đây là một trong những "đề thi" khó nhất từng gặp, thậm chí có người chưa từng chế biến nguyên liệu mình bốc phải. Dẫu vậy, tất cả vẫn phải hoàn thành món ăn trong 80 phút, gồm 10 phút sơ chế, 10 phút được quyền gọi điện nhờ tư vấn và 60 phút nấu.

Ở thử thách với ốc bàn tay quỷ, chef Triệu Quốc Thành lần đầu làm quen với nguyên liệu này. Món ăn của anh bị giám khảo nhận xét có quá nhiều lớp hương vị khi kết hợp cùng caviar và xốt, khiến nguyên liệu chính bị lấn át. Trong khi đó, món cà ri ốc của chef Lê Khả Nguyên ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa cà ri và nước cốt dừa.

Con dông cũng trở thành "bài toán khó" với các đầu bếp. Chef Trần Thiện Thanh chọn hướng đi hiện đại khi phi lê phần thịt ngon nhất, cuộn cùng mỡ chài để tạo nên món fine dining giúp thực khách dễ tiếp cận hơn với nguyên liệu vốn khá xa lạ. Cùng nguyên liệu này, chef Nguyễn Chiến Thắng lại chọn món dông nướng muối ớt ăn kèm lá rau rừng miền Tây. Anh thừa nhận đây là một trong những nguyên liệu "ám ảnh" nhất sự nghiệp vì quá khó sơ chế.

Cá mặt quỷ gây "đau khổ" cho các chef Ảnh: BTC

Với nhộng tằm, chef Nguyễn Quốc Cường gây chú ý khi kết hợp kỹ thuật tempura và espuma. Tuy nhiên, do chưa kiểm soát được độ giòn của lớp bột và độ ẩm của nguyên liệu, món ăn không đạt kỳ vọng. Nam đầu bếp cũng thẳng thắn nhận lỗi vì chủ quan với nguyên liệu quen thuộc.

Giám khảo Kim Oanh nhận xét chef Quốc Cường chưa thực sự làm chủ kỹ thuật tempura: lớp vỏ chưa đạt độ mỏng, nhẹ và giòn đặc trưng mà chỉ dừng ở dạng bột chiên thông thường.

Chef Quốc Cường gói dao ra về trong niềm tiếc nuối của mọi người Ảnh: BTC

Khép lại tập đầu tiên, chef Trần Thiện Thanh giành chiến thắng với món dông phi lê nướng. Trong khi đó, chef Nguyễn Quốc Cường trở thành người đầu tiên phải dừng cuộc chơi, để lại nhiều tiếc nuối cho các thí sinh và khán giả.