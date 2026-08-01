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Văn hóa

'Top Chef Việt Nam' trở lại sau 3 năm, quy tụ 14 đầu bếp tranh tài

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
'Top Chef Việt Nam' trở lại trên VTV3 lúc 21 giờ ngày 3.8 sau 3 năm vắng bóng. Chương trình quy tụ nhiều đầu bếp tài năng, hứa hẹn mang đến những góc nhìn hấp dẫn về thế giới ẩm thực đằng sau mỗi món ăn.

Sáng 1.8, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Công ty TV Hub ra mắt chương trình truyền hình thực tế Top Chef Việt Nam 2026 - Đầu bếp thượng đỉnh mùa 4 với thông điệp "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới". Chương trình tôn vinh người đầu bếp như những nghệ sĩ kể chuyện bằng ẩm thực, đồng thời là đại sứ văn hóa, góp phần đưa tài năng và tinh hoa ẩm thực Việt vươn ra thế giới.

'Top Chef Việt Nam' trở lại sau 3 năm, quy tụ 14 đầu bếp tranh tài- Ảnh 1.

Bà Lê Hạnh - Tổng giám đốc Công ty TV Hub chia sẻ thông tin về chương trình

Ảnh: QUỲNH TRÂN

'Top Chef Việt Nam' trở lại sau 3 năm, quy tụ 14 đầu bếp tranh tài- Ảnh 2.

Bà Vũ Thanh Hường, Trưởng phòng sự kiện Ban Văn hóa - Giải trí (thứ tư từ trái sang) cùng khách mời và Top 14 đầu bếp xuất sắc tại buổi ra mắt chương trình 

Ảnh: BTC 

Top Chef là cuộc thi tìm kiếm tài năng đầu bếp hàng đầu thế giới, đã được sản xuất tại hơn 30 quốc gia trong suốt 20 năm qua. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, chương trình còn được biết đến với khả năng kết nối ẩm thực, con người và văn hóa bản địa.

Trở lại sau 3 năm, Top Chef Việt Nam 2026 tiếp tục tôn vinh người đầu bếp như một nghệ sĩ, người kể chuyện bằng ẩm thực và là đại sứ văn hóa. Với thông điệp "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới", chương trình được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến ẩm thực hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Theo bà Lê Hạnh, Tổng giám đốc Công ty TV Hub, qua các mùa phát sóng, Top Chef Việt Nam đã trở thành bệ phóng cho nhiều đầu bếp tài năng, đồng thời góp phần lan tỏa câu chuyện về nông sản, gia vị và văn hóa ẩm thực Việt bằng ngôn ngữ ẩm thực đương đại.

Bà Lê Hạnh cho biết mục tiêu của mùa giải năm nay không chỉ là tìm kiếm quán quân mà còn phát hiện, bồi dưỡng những đầu bếp triển vọng, tạo điều kiện để họ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và đưa món ăn Việt chinh phục thực khách trong nước cũng như quốc tế.

'Top Chef Việt Nam' trở lại sau 3 năm, quy tụ 14 đầu bếp tranh tài- Ảnh 3.

Giám khảo chuyên môn Valentin Trần (trái) và Host - hoa hậu Ngọc Châu

Ảnh: BTC 

Khác với các mùa trước, Top Chef Việt Nam 2026 được làm mới trên nền tảng của một cuộc thi nghề bếp chuyên nghiệp. Chương trình quy tụ 14 đầu bếp tranh tài trong môi trường mô phỏng chân thực áp lực của gian bếp, nơi họ phải vượt qua những thử thách về kỹ thuật, tốc độ, khả năng sáng tạo, tư duy vận hành và bản lĩnh đưa ra quyết định. Qua đó, khán giả có cơ hội khám phá những câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến tiêu chí "nghề bếp nhưng dành cho tất cả khán giả". Vì vậy, ở mỗi tập phát sóng, các thử thách không chỉ xoay quanh kỹ thuật nấu nướng mà còn mở ra hành trình khám phá chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt. Từ nông sản, nguyên liệu địa phương, ẩm thực đường phố, bữa cơm gia đình đến bản sắc vùng miền và sự giao thoa giữa lịch sử, nghệ thuật với ẩm thực, các đầu bếp phải thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy kể chuyện và góc nhìn văn hóa bên cạnh chuyên môn nghề nghiệp.

'Top Chef Việt Nam' trở lại sau 3 năm, quy tụ 14 đầu bếp tranh tài- Ảnh 4.

Trình bày món ăn ngon thuyết phục ban giám khảo 

Ảnh: BTC 

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi uy tín của ngành ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Wrap & Roll và One River, Chủ tịch Hội Ẩm thực TP.HCM với hơn 20 năm gắn bó cùng ẩm thực Việt; chef Alain Nguyễn, gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực và nhà hàng với hơn 25 năm hoạt động trong ngành hospitality. Đồng hành cùng chương trình còn có các giám khảo chuyên môn gồm chef Peter Cường Franklin, chef Sakal Pheoung và ông Valentin Trần.

440 triệu đồng giải thưởng chờ chủ nhân

Ban tổ chức cho biết, quán quân Top Chef Việt Nam 2026 sẽ nhận 200 triệu đồng, cùng học bổng tại các trường ẩm thực danh tiếng và cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường ẩm thực quốc tế.

Hai á quân mỗi người nhận 100 triệu đồng, trong khi hai đầu bếp xếp hạng 4 và 5 cùng nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, các đầu bếp chiến thắng ở từng thử thách cũng sẽ được trao nhiều phần thưởng giá trị.

Top Chef Việt Nam 2026 phát sóng lúc 21 giờ thứ hai hằng tuần trên VTV3 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube TVHub từ ngày 3.8.

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