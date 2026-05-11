'Top Gun' trở lại, cuộc sống dàn diễn viên thay đổi thế nào sau 40 năm?

Daily Mail đưa tin ngày 11.5, không chỉ phiên bản gốc năm 1986 được tái phát hành, phần hậu truyện Top Gun: Maverick (2022) cũng sẽ được trình chiếu trong suất chiếu đôi đặc biệt, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức trọn vẹn cả hai tác phẩm trên màn ảnh rộng. Sự kiện này đặc biệt ý nghĩa với những người hâm mộ chưa từng có cơ hội xem Top Gun tại rạp vào thời điểm bộ phim ra mắt cách đây gần 4 thập kỷ.

Trong phần phim năm 2022, Tom Cruise và Val Kilmer tiếp tục trở lại với hai vai diễn huyền thoại là đại úy Pete "Maverick" Mitchell và Tom "Iceman" Kazansky. Tuy nhiên, nhiều khán giả yêu mến phần phim gốc không khỏi tiếc nuối khi phần lớn dàn diễn viên cũ đều không xuất hiện trong hậu truyện. Một số nhân vật vắng mặt là điều dễ hiểu, điển hình như Goose do Anthony Edwards thủ vai đã hy sinh ngay trong phần phim đầu tiên.

Top Gun trở lại màn ảnh rộng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt, đưa khán giả sống lại ký ức điện ảnh kinh điển của thập niên 1980

Ra mắt năm 1986, Top Gun kể câu chuyện về Maverick, một phi công trẻ nổi loạn được tuyển chọn vào trường đào tạo không chiến danh giá của Hải quân Mỹ. Với tính cách liều lĩnh và bất cần, Maverick liên tục va chạm với những đồng đội khác, đặc biệt là đối thủ Iceman.

Sau gần 40 năm, cuộc sống và sự nghiệp của dàn sao Top Gun đã có rất nhiều thay đổi.

Tom Cruise



Khi được chọn vào vai Pete "Maverick" Mitchell, Tom Cruise đã là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng của Hollywood. Tuy nhiên, thành công của Top Gun đã đưa tên tuổi nam diễn viên lên một tầm cao hoàn toàn khác.

Hiện ở tuổi 63, Tom Cruise vẫn được xem là một trong những ngôi sao quyền lực nhất thế giới. Ông liên tục nằm trong nhóm diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood suốt nhiều thập kỷ.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Tom Cruise đến từ Risky Business năm 1983. Sau Top Gun, ông tiếp tục khẳng định vị thế với loạt tác phẩm nổi tiếng như The Color of Money, Rain Man và Born on the Fourth of July.

Thập niên 1990 chứng kiến Tom Cruise củng cố vị thế tài tử hàng đầu Hollywood qua các bộ phim đình đám như A Few Good Men, The Firm, Interview with the Vampire và Jerry Maguire. Bước sang những năm 2000, nam diễn viên tiếp tục gặt hái thành công với Minority Report, The Last Samurai, War of the Worlds, Jack Reacher hay Edge of Tomorrow.

Tuy nhiên, vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise có lẽ chính là đặc vụ Ethan Hunt trong loạt phim Mission: Impossible. Từ năm 1996 đến nay, ông đã tham gia tổng cộng 8 phần phim của thương hiệu hành động đình đám này.

Năm 2022, Tom Cruise trở lại với vai Maverick trong Top Gun: Maverick. Bộ phim đạt thành công vang dội cả về doanh thu lẫn chuyên môn khi thu về gần 1,5 tỉ USD toàn cầu.

Tom Cruise hiện còn nắm giữ kỷ lục Guinness cho chuỗi phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD dài nhất với 11 tác phẩm từ năm 2012 đến 2025.

Val Kilmer

Nam diễn viên cũng từng gây tiếng vang khi khoác lên mình bộ cánh Người Dơi khi thủ vai Batman/Bruce Wayne trong Batman Forever năm 1995.

Dù giọng nói bị tổn thương vĩnh viễn do quá trình điều trị bệnh, Val Kilmer vẫn xuất hiện ngắn ngủi nhưng đầy xúc động trong Top Gun: Maverick (2022). Đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Phân cảnh hội ngộ giữa Maverick và Iceman từng khiến nhiều khán giả bật khóc. Sau khi Val Kilmer qua đời, khoảnh khắc này tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Val Kilmer qua đời ngày 1.4.2025 ở tuổi 65 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng

Trong cuốn hồi ký I'm Your Huckleberry phát hành năm 2020, Val Kilmer tiết lộ ông từng nghĩ mình khó có thể sống sót và đã "nài nỉ" để được tham gia phần hậu truyện Top Gun.

Ngoài vai Iceman, Val Kilmer còn ghi dấu ấn với vai ca sĩ Jim Morrison trong bộ phim The Doors năm 1991.

Để điều trị ung thư, ông từng trải qua xạ trị, hóa trị và mở khí quản, khiến dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng. Dù từng thông báo đã khỏi ung thư từ năm 2020, sức khỏe của Val Kilmer vẫn suy giảm đáng kể trong những năm cuối đời.

Đáng chú ý, nam diễn viên sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim As Deep As The Grave bằng công nghệ AI. Do tình trạng sức khỏe không cho phép ghi hình trước khi qua đời, ê kíp sản xuất đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện hình ảnh của ông với sự đồng thuận từ gia đình và hai người con Mercedes cùng Jack Kilmer.

Anthony Edwards

Dù nhân vật đã hy sinh trong phần phim đầu tiên, Goose vẫn xuất hiện qua các đoạn hồi tưởng trong Top Gun: Maverick (2022). Đặc biệt, con trai của Goose là Bradley "Rooster" Bradshaw đã trở thành một trong những nhân vật trung tâm của phần phim hậu truyện.

Sau Top Gun, Anthony Edwards tiếp tục thành công vang dội với vai bác sĩ Mark Greene trong series y khoa nổi tiếng ER từ năm 1994 đến 2002.

Vai diễn gần nhất của Anthony Edwards là nhân vật bác sĩ Chauncy Everett trong Tales of the Walking Dead (2022)

Vai diễn này mang về cho ông một giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Ở tuổi 63, Anthony Edwards vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tần suất xuất hiện đã thưa dần.

Meg Ryan

Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành "nữ hoàng phim tình cảm" của Hollywood thập niên 1990 với loạt tác phẩm nổi tiếng như When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle và You've Got Mail.

Meg Ryan mới 25 tuổi khi vào vai Carole Bradshaw, vợ của Goose trong Top Gun

Tuy nhiên, sự nghiệp của bà bắt đầu lao dốc sau bộ phim tâm lý gợi cảm In the Cut năm 2003, tác phẩm nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ giới phê bình và khán giả.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2019, Meg Ryan thừa nhận bà cảm thấy kiệt sức với Hollywood và chưa từng xem diễn xuất là giấc mơ cả đời. Nữ diễn viên cho biết bà dần cảm thấy mất kết nối với chính mình và thế giới xung quanh, từ đó quyết định rời xa ánh đèn sân khấu. Sau này, Meg Ryan chỉ tham gia một số dự án nhỏ và gần như biến mất khỏi màn ảnh kể từ năm 2018.

Bà cũng từng gây tranh cãi vì diện mạo thay đổi sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ. Năm 2016, công chúng bắt đầu nhận thấy gương mặt Meg Ryan khác biệt đáng kể so với trước đây.

Kelly McGillis

Kelly McGillis, người thủ vai Charlotte Blackwood, bạn gái của Maverick trong phần phim gốc, không xuất hiện trong Top Gun: Maverick (2022). Đạo diễn Joseph Kosinski cho biết ê kíp muốn tập trung xây dựng những nhân vật mới thay vì chỉ khai thác yếu tố hoài niệm.

Kelly McGillis tham gia Top Gun (1986) khi 29 tuổi

Trước đó, Kelly McGillis từng chia sẻ bà không hề nhận được lời mời tham gia phần hậu truyện. "Tôi đã già, tăng cân và trông đúng với tuổi thật của mình. Đó không phải điều mà bộ phim hướng tới", nữ diễn viên nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2019.

Kelly McGillis cho biết bà không quá buồn vì điều đó bởi từ lâu đã chủ động rời xa Hollywood để tập trung cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Trong nhiều năm qua, bà chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong một số phim truyền hình và dự án nhỏ.

Michael Ironside

Michael Ironside, người thủ vai Rick "Jester" Heatherly, không trở lại trong phần hậu truyện do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer.

Nam diễn viên từng tiết lộ hai người xảy ra bất đồng từ nhiều năm trước và gần như không còn liên lạc. Dù vậy, Michael Ironside vẫn duy trì sự nghiệp khá ổn định với nhiều tác phẩm nổi bật như Total Recall hay Starship Troopers.

Hiện ở tuổi 76, ông vẫn tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình mới.

Tom Skerritt

Tom Skerritt, người đảm nhận vai Mike "Viper" Metcalf, hiện đã 92 tuổi. Trong phim, Viper không chỉ là một trong những huấn luyện viên của nam chính Maverick mà còn là bạn thân của cha anh, đóng vai trò như người cố vấn quan trọng đối với nhân vật này.

Tom Skerritt cho biết ông từng nghĩ nếu xuất hiện trong phần hậu truyện vào năm 2022 thì có lẽ chỉ là trong… đám tang của nhân vật mình

Thực tế, Tom Skerritt từng tham gia ghi hình cho một cảnh tang lễ trong Top Gun: Maverick (2022), nhưng cuối cùng phân đoạn đó không xuất hiện trong phiên bản chính thức.

Dù sự nghiệp diễn xuất đã chậm lại đáng kể, Tom Skerritt vẫn góp mặt trong một số dự án phim gần đây, trong đó có bộ phim Miền Tây Broke ra mắt năm 2025, đóng cùng Dennis Quaid và Wyatt Russell.