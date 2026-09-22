Tốt nghiệp Harvard, đi qua 40 nước, vẫn tin cơ hội lớn nhất ở Việt Nam

Phạm Việt Hùng, 32 tuổi, hiện làm việc tại Công ty TNHH OnPoint (P.Sài Gòn, TP.HCM). Từng học tập, làm việc tại nhiều quốc gia như: Anh, Mỹ, Đan Mạch..., sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Harvard (Mỹ), anh quyết định trở về Việt Nam thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Từ Harvard đến câu hỏi khiến anh suy nghĩ về Việt Nam

Nhiều năm học tập, làm việc ở nước ngoài, Phạm Việt Hùng có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và mô hình phát triển khác nhau. Học ở Harvard, anh có một trải nghiệm khiến anh suy nghĩ sâu hơn về cách Việt Nam được nhìn nhận trên thế giới.

"Trong hơn 10 năm ở nước ngoài, tôi đã gặp không ít người vẫn biết về Việt Nam chủ yếu qua chiến tranh hoặc những câu chuyện của quá khứ. Tôi càng nhận ra rõ hơn rằng hình ảnh Việt Nam trong mắt nhiều người vẫn chưa theo kịp sự thay đổi của đất nước. Việt Nam ngày nay đã khác rất nhiều: cởi mở hơn, tự tin hơn, đầy cơ hội và đang vươn lên mạnh mẽ", anh kể.

Theo Hùng, trải nghiệm đó khiến anh nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của những người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài trong việc kể những câu chuyện mới về đất nước. "Việt Nam có rất nhiều câu chuyện mới cần được kể. Nếu mình không kể câu chuyện đó, nhiều người sẽ vẫn nhìn Việt Nam qua lăng kính của quá khứ", anh chia sẻ.

Phạm Việt Hùng (ngồi, trái) cùng bạn bè quốc tế ẢNH: NVCC

Buổi học làm Hùng nhớ mãi là về tranh chấp liên quan cá basa giữa Việt Nam và Mỹ. Đó là câu chuyện về sản phẩm "made in Vietnam" và hành trình hội nhập thần tốc của Việt Nam. Cá basa đã giúp Việt Nam bước vào thị trường Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp bản địa, rồi phải đối mặt với các tranh chấp về chống bán phá giá và luật chơi thương mại quốc tế. Chiến thắng cuối cùng thuộc về nông dân Việt Nam. Nhưng nó cũng cho thấy hội nhập không bao giờ là một con đường bằng phẳng.

Cũng từ những năm tháng học tập, làm việc ở nước ngoài, Hùng có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, giáo sư và chuyên gia quốc tế. Những trải nghiệm ấy càng củng cố niềm tin của anh vào tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Trong thời gian học MBA tại Harvard, Hùng được trường hỗ trợ toàn bộ học phí. Từ đó, anh ấp ủ mong muốn một ngày nào đó có thể tạo ra quỹ học bổng dành cho người Việt theo học Harvard, giống như cách nhiều cựu sinh viên thành đạt quay lại đóng góp cho thế hệ sau.

Ông John Slaats, Giám đốc thị trường vận tải biển Nội Á của Maersk, cho biết thời điểm Hùng làm việc tại công ty cũng là giai đoạn doanh nghiệp này chuyển đổi mô hình kinh doanh và thử nghiệm nhiều mô hình tổ chức mới. Theo ông, Hùng là người linh hoạt, đa năng, có khả năng dẫn dắt đội nhóm, xây dựng sự đồng thuận và tạo ra giá trị trong nhiều bối cảnh tổ chức khác nhau. "Điều khiến tôi ấn tượng là Hùng có thể kết nối tự nhiên với mọi người ở nhiều cấp độ trong tổ chức, đồng thời luôn giữ tinh thần khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi", ông chia sẻ.

Từ bỏ cơ hội định cư ở Đan Mạch để trở về

Trước khi theo học Harvard, Hùng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Có thời điểm anh chỉ còn khoảng 2 năm nữa là đủ điều kiện xin thường trú nhân tại quốc gia Bắc Âu này. Sau khi tốt nghiệp MBA tại Harvard, thay vì tìm kiếm công việc tại Mỹ hay các thị trường khác, Hùng lựa chọn trở về và đồng hành cùng OnPoint, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giải pháp thương mại điện tử.

Sau hành trình qua hơn 40 quốc gia, Phạm Việt Hùng cho rằng cơ hội phát triển và cống hiến lớn nhất của mình vẫn nằm ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Theo anh, quyết định này đến từ niềm tin rằng Việt Nam đang có cơ hội xây dựng những doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh ở quy mô khu vực, thay vì chỉ là nơi tiếp nhận vốn, công nghệ hay mô hình từ bên ngoài. "Điều khiến tôi bị thuyết phục ở OnPoint không chỉ là quy mô hiện tại, mà là khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có thể chơi cuộc chơi khu vực. Tôi muốn thấy nhiều doanh nghiệp Việt không chỉ bán hàng trong nước, mà đủ năng lực mở rộng ra Đông Nam Á", anh nói.

"Việt Nam cần mình nhiều hơn. Và chính tôi cũng có nhiều động lực hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình khi làm những việc tạo ra giá trị trực tiếp cho Việt Nam", anh cho hay. Sau hành trình qua hơn 40 quốc gia và nhiều năm học tập, làm việc ở nước ngoài, Phạm Việt Hùng vẫn tin lựa chọn trở về Việt Nam là quyết định đúng đắn. "Đây là đất nước tôi yêu, nơi có gia đình, có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và cũng là nơi tôi nghĩ mình có thể tạo ra nhiều giá trị nhất", anh chia sẻ.