Sau nhiều năm để Mitsubishi Xpander chiếm ưu thế trong nhóm MPV sử dụng động cơ đốt trong có giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam, Toyota Innova Cross đang dần tìm lại vị thế. Trong 5 tháng gần nhất, mẫu MPV của Toyota có tới 4 tháng vượt doanh số Xpander, trong đó có 3 tháng liên tiếp từ tháng 8 - 10.2026. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm nay, doanh số Innova Cross đạt 10.037 xe, chỉ còn kém Xpander 1.065 xe.

Toyota Innova Cross Mitsubishi Xpander Tháng 6.2026 1670 1051 Tháng 7.2026 1046 1083 Tháng 8.2026 829 668 Tháng 9.2026 1461 954 Tháng 10.2026 1078 606

Bên cạnh việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 730 triệu đồng vào cuối năm ngoái cùng các chương trình ưu đãi, phiên bản hybrid cũng góp phần tạo sức hút cho Toyota Innova Cross. Riêng trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, lượng xe Innova Cross phiên bản hybrid bán ra chiếm khoảng 43% tổng doanh số của mẫu xe này.

Trong bối cảnh đang kinh doanh khá thành công tại Việt Nam, Toyota Innova Cross vừa được hãng xe Nhật Bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Ấn Độ, nơi mẫu xe này có tên gọi Innova HyCross.

Toyota Innova Cross hybrid nâng cấp nhẹ ở phần ngoại hình với lưới tản nhiệt thiết kế dạng tổ ong ẢNH: RUSHLANE

Về tổng thể, Toyota Innova Cross mới vẫn giữ phong cách thiết kế MPV lai SUV tương tự phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt tạo hình vuông vức hơn, sử dụng họa tiết hình kim cương, kết hợp cụm đèn pha LED dạng thấu kính và cản trước thiết kế lại. Trong khi đó, phần thân xe gần như giữ nguyên, cụm đèn hậu được tinh chỉnh đồ họa chiếu sáng.

So với ngoại thất, khoang nội thất Toyota Innova Cross mới có nhiều nâng cấp đáng chú ý hơn. Trên các phiên bản hybrid cao cấp, màn hình giải trí trung tâm tăng kích thước từ 10,1 lên 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin phía sau vô-lăng cũng tăng từ 7 lên 12,3 inch.

Màn hình trung tâm nâng kích thước lên 12,3 inch ẢNH: TOYOTA

Các trang bị như ghế thương gia chỉnh điện, ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh JBL 9 loa... tiếp tục được duy trì trên xe. Bên cạnh đó, Toyota cũng nâng cấp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense lên thế hệ 3.0.

Về khả năng vận hành, trong khi phiên bản máy xăng vẫn sử dụng động cơ dung tích 2.0 lít, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT, phiên bản hybrid được thay thế bộ pin Ni-MH bằng pin lithium-ion. Tổng công suất hệ truyền động hybrid tăng lên 197 mã lực. Đáng chú ý, Toyota cũng cải tiến động cơ trên phiên bản hybrid dành cho thị trường Ấn Độ để có thể sử dụng các loại xăng pha ethanol từ E20 đến E85.

Trước đó, vào tháng 10 vừa qua, Toyota cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe này tại Indonesia với tên gọi Kijang Innova Zenix. Tuy nhiên, những thay đổi chủ yếu tập trung vào trang bị tiện nghi, công nghệ kết nối và pin hybrid, trong khi diện mạo ngoại thất gần như giữ nguyên.

Toyota Innova Cross hiện bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Sau hơn 3 năm gia nhập thị trường, cộng với những chuyển biến tích cực về doanh số thời gian gần đây, khả năng Toyota Việt Nam đưa phiên bản nâng cấp của Innova Cross về phân phối trong thời gian tới là khá cao. Dù vậy, hiện hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.