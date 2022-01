TP.Hải Phòng đổi màu sang 'vùng đỏ', thêm 2 bến xe phải dừng hoạt động

Sáng 9.1, UBND TP.Hải Phòng cho biết, đến hết ngày hôm qua 8.1, TP.Hải Phòng có 8.875 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, riêng trong ngày 8.1, TP.Hải Phòng phát hiện 751 ca nhiễm mới.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiêm Giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết so với quy chuẩn, Hải Phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ (cấp độ 4) cho toàn thành phố. Tuy nhiên, chính quyền đã quyết định nâng lên một cấp để phòng, chống dịch vì nguy cơ ở TP.Hải Phòng là rất lớn. Cũng theo ông Nam, khi ca nhiễm giảm đi, TP.Hải Phòng sẽ có những điều chỉnh về cấp độ dịch.

Ở quy mô cấp huyện, các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn và các huyện An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy đang là vùng đỏ. Các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải là vùng cam và chỉ có H.Bạch Long Vĩ là vùng xanh duy nhất.

Tại cấp xã, TP.Hải Phòng đang có 132 phường xã là vùng đỏ, 67 phường xã là vùng cam, 7 xã là vùng xanh, còn lại là vùng vàng.





Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Sở GTVT Hải Phòng đã yêu cầu bến xe Đồ Sơn và bến xe Vĩnh Niệm dừng hoạt động kể từ ngày 8.1 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, bến xe Thượng Lý và bến xe phía bắc cũng đã dừng hoạt động. Sở GTVT cũng yêu cầu các hoạt động vận tải hành khách ở các phường, xã thuộc cấp độ 4 (được quy định rõ trong thông báo hằng ngày của CDC Hải Phòng) tạm dừng hoạt động. Các hoạt động trên ở phường, xã cấp độ 3 hoạt động 50%.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Về các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch, theo "Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của TP.Hải Phòng thì với các địa phương ở cấp độ 3 (vùng cam), một số hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, tôn giáo… chỉ cho phép các cá nhân, tổ chức thuộc địa phương tham gia, tổ chức hoạt động; dừng các hoạt động thi đấu thể thao; hoạt động vận tải hành khách hoạt động không quá tối đa 50% số chuyến theo lưu lượng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm ngừng hoạt động…

Với các địa phương ở cấp độ 4 (vùng đỏ), TP.Hải Phòng yêu cầu dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tập trung đông người; các hoạt động thi đấu thể thao; quán bar, karaoke, vũ trường, mát xa và các hoạt động do địa phương quyết định; các hoạt động thể thao tại các công viên; các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Các siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi chỉ được hoạt động 50% công suất.