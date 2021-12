TP.HCM: Đâm chết người tình vì nói 'sẽ chết chung', lãnh 14 năm tù

Ngày 22.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội “giết người”. HĐXX buộc bị cáo bồi thường 320 triệu đồng, cấp dưỡng cấp dưỡng nuôi con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng, đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2019, Đỗ Thị Kim Ánh và Nguyễn Minh Quới (bị hại trong vụ án) có quan hệ tình cảm. Anh Quới hay đến nhà Ánh thuê tại P.7, Q.Phú Nhuận để ở lại qua đêm. Đến năm 2020, Ánh biết anh Quới có vợ con, nên đã đề nghị chia tay và chặn số điện thoại.

Khoảng 21 giờ ngày 11.7.2020, Ánh cùng 2 người bạn đang uống bia tại nhà thì anh Quới đến và ngồi uống chung. Đến 23 giờ cùng ngày, khi hai người bạn ra về, anh Quới khóa cửa rồi đi vào nhà. Lúc này, anh Quới và Ánh cãi nhau về việc Ánh có bạn trai ở Mỹ, còn Ánh muốn chia tay vì anh Quới đã có vợ.

Trong lúc cãi nhau, anh Quới nói sẽ chết chung và từ trên gác xuống đứng áp sát người Ánh. Nghĩ anh Quới tiến đến đánh mình, Ánh chụp lấy con dao đâm 2 nhát trúng ngực anh Quới. Thấy anh Quới bị thương, Ánh dùng tay bịt vết thương để cầm máu, nhờ hàng xóm đưa anh Quới đi cấp cứu. Đến 1 giờ ngày 12.7.2020, anh Quới tử vong tại bệnh viện.





Sau khi đến bệnh viện làm thủ tục cấp cứu cho anh Quới, Ánh gọi điện thoại cho anh Phạm Quang Bửu (bạn của anh Quới) cùng chị và em gái của Ánh là Đỗ Thị Diễm Chi, Đỗ Thị Hồng Nhung kể lại sự việc và được mọi người khuyên ra công an trình diện. Thấy Ánh sợ hãi, anh Bửu cùng một người bạn đã thuê khách sạn tại P.4, Q.Tân Bình cho Ánh nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần rồi ra công an trình diện. Tuy nhiên, khi Ánh đang đứng trước cổng khách sạn thì Công an Q.Phú Nhuận mời về làm việc.

Đến ngày 13.7.2020, Công an Q.Phú Nhuận đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Kim Ánh. Tại CQĐT, Ánh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo CQĐT, những người giúp Ánh thuê khách sạn vì thấy Ánh hoảng loạn cần trấn tĩnh rồi ra trình báo công an và khuyên Ánh ra trình diện, nên không có ý định che giấu hoặc không tố giác hành vi phạm tội. Vì vậy, CQĐT không có cơ sở xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.