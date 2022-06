TP.HCM: Đột nhập nhà dân lấy trộm nhiều tài sản, mở cửa tầng trệt đưa ra ngoài

Ngày 17.6, Công an P.14 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã tiếp nhận trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh N.H.P (28 tuổi) sống tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu (P.14, Q.Gò Vấp) cho biết, khoảng 4 giờ ngày 16.6, anh ngủ dậy, phát hiện đồ đạc trong nhà xáo trộn.

Kiểm tra, anh P. phát hiện nhiều tài sản trong nhà như: xe máy SH, 2 điện thoại, 1 laptop, số vàng trang sức ước tính khoảng 3 lượng (vàng 18K) cùng một số tiền mặt bị mất.

“Do trời nóng, buổi tối đi ngủ, người trong nhà mở cửa ở lầu 1 để lấy gió. Có thể kẻ trộm đã leo, đột nhập từ đây để vào nhà. Tổng giá trị thiệt hại hơn 200 triệu đồng” anh P., nói.





Cũng theo anh P., sau khi đột nhập vào nhà lấy trộm, kẻ gian đã mở khóa cửa ở tầng trệt để đưa tài sản ra ngoài.

Nạn nhân đã trình báo vụ việc đến công an. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại rạng sáng cùng ngày (16.6), có 2 người đi xe máy vào hẻm, sau đó 1 người chạy xe SH của anh P. rời đi. Hiện vụ trộm tài sản đang được công an điều tra, truy xét.