TP.Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, hội nghị đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ.

UBND TP.Cần Thơ trao các quyết định về công tác cán bộ ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.Cần Thơ.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lý Hoàng Phong, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Cần Thơ, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Cái Khế, giữ chức Phó viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP.Cần Thơ.

Giao quyền Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đối với ông Lê Hoàng Thanh, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho đến khi trường này kiện toàn chức danh hiệu trưởng.

Chuyển công tác đối với ông Võ Minh Cảnh, Phó viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP.Cần Thơ, đến Liên minh Hợp tác xã TP.Cần Thơ.

Ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ ẢNH: CTV

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ mong muốn các đơn vị được kiện toàn chức danh, bổ sung vị trí tạo điều kiện để các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể. Bên cạnh đó, các cá nhân được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp cơ quan thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.