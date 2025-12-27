Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.Cần Thơ: Nhiều giao dịch bất động sản giá trị cao

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
27/12/2025 08:44 GMT+7

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, tính đến quý 4/2025, thành phố đã phát sinh nhiều giao dịch bất động sản có tổng giá trị khoảng 5.700 tỉ đồng.

Chiều 26.12, Hiệp hội Bất động sản TP.Cần Thơ (CaREA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 -2030, bầu Ban chấp hành gồm 31 thành viên. Ông Dương Quốc Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cara Group, Chủ tịch CaREA nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Chủ tịch CaREA khóa 4.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho rằng đại hội lần này là diễn đàn quan trọng để cùng nhìn lại bức tranh thị trường bất động sản TP.Cần Thơ trong giai đoạn chuyển mình và phát triển.

TP.Cần Thơ: Nhiều giao dịch bất động sản giá trị cao- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trao bằng khen cho lãnh đạo CaREA

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Lãnh đạo thành phố chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành CaREA nhiệm kỳ qua. Giờ đây, chuẩn bị bước sang năm 2026, bất động sản TP.Cần Thơ đang đứng trước những cơ hội mới khi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của UBND thành phố cùng các sở ban ngành, địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực.

Tính đến tháng 12.2025, TP.Cần Thơ đã có 200 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú và bất động sản khác. Tính đến quý 4/2025, thành phố đã phát sinh nhiều giao dịch bất động sản có tổng giá trị khoảng 5.700 tỉ đồng.

Về nhà ở xã hội, thành phố triển khai 12 dự án, trong đó 3 dự án đã hoàn thành. Như vậy, năm 2025, Cần Thơ xây dựng hoàn tất 1.550 căn nhà ở xã hội, đạt 110% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao…

Trong khuôn khổ đại hội, CaREA vinh dự nhận bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và UBND TP.Cần Thơ. Công ty cổ phần Cara Group đã trao tặng 4 căn nhà tình thương, tổng trị giá 240 triệu đồng, giúp đỡ những hộ nghèo ở P.An Bình và xã Tân Hòa, TP.Cần Thơ.


Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Bất động sản dự án nhà ở xã hội
